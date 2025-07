Per tutto il mese di agosto, l’ingresso al Museo Regionale di Scienze Naturali sarà gratuito. L’iniziativa è stata approvata questa mattina dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Cultura del Piemonte, Marina Chiarelli.

L’obiettivo è duplice: da un lato, i visitatori potranno scoprire gratuitamente il patrimonio storico di via Accademia Albertina; dall’altro, l’iniziativa consentirà di proseguire i lavori necessari all’apertura di nuove sale del museo. Nel frattempo il Museo da inizio 2025 ha accolto quasi 60 mila visitatori.

Tra aprile e maggio di quest’anno sono stati avviati i nuovi interventi, che porteranno alla progressiva riapertura delle sale espositive al piano terra. Inoltre, ad agosto partiranno i cantieri per la ristrutturazione dei servizi igienici e della «Sala delle Meraviglie».

Una scelta che si inserisce nel progetto di promozione del Museo che a giugno ha portato all’esposizione di una copia in resina dello scheletro di un «Giganotosaurus carolinii» all’ingresso del Grattacielo della Regione Piemonte. Da quando è stato esposto lo scorso 6 giugno, il dinosauro ha attratto la curiosità di – dato stimato – oltre 5 mila persone, in particolare famiglie e scuole.

«L’apertura gratuita del Museo Regionale di Scienze Naturali per tutto il mese di agosto è un’opportunità preziosa per i visitatori, che potranno scoprire un patrimonio culturale e scientifico di grande valore – sottolinea l’assessore Marina Chiarelli –. In un momento dell’anno in cui la città si apre alla curiosità, il museo si propone come spazio accessibile e stimolante, testimone della ricchezza storica e naturalistica del nostro territorio. È un’iniziativa che conferma l’impegno della Regione Piemonte nel rendere la cultura un bene vivo e condiviso, aperto a tutti. Invito famiglie, giovani e appassionati a visitarlo: un’occasione unica per vivere un agosto diverso, esplorando le radici del nostro passato e la conoscenza della natura nel presente».

«Credo che il modo migliore per far conoscere e apprezzare il Museo Regionale di Scienze Naturali sia semplicemente farlo vivere attraverso gli occhi di chi ne varca la soglia, siano essi scienziati, curiosi o semplici cittadini – afferma Marco Fino, direttore del Museo –. Abbiamo scelto di offrire un mese di accesso gratuito, consapevoli che i lavori in corso potranno arrecare qualche disturbo alla visita, ma certi che ci condurranno presto verso nuove aperture e spazi da esplorare».