“ScaloFestival – Vento in faccia”, arrivano campioni di sport e musica

Grande attesa per “ScaloFestival – Vento in faccia”, rassegna organizzata dall’Amministrazione Comunale di Cerro Tanaro (AT) con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte e la direzione artistica di Chiara Buratti e Aldo Delaude, che per tre giorni animerà il paese con appuntamenti tra parole e musica con grandi ospiti.

Venerdì 19 giugno dalle 18.30 incontro “La regina delle Olimpiadi e la capacità di rialzarsi” con Federica Brignone, Andrea Lanfri, Michele Graglia e René De Silvestro, in dialogo con Daniela Cotto, giornalista de La Stampa.

Federica Brignone è la campionessa italiana polivalente più vincente di sempre e ai vertici in tutte le discipline. Prima sciatrice italiana a conquistare la Coppa del Mondo Generale e l’italiana più vincente di sempre in Coppa del Mondo, con 85 podi di cui 37 vittorie. Il suo ricco palmarès vanta: 7 Coppe del Mondo, include 2 Coppe del Mondo Generali (unica in Italia) e 5 Coppe del Mondo di Specialità in 4 discipline diverse (Discesa, Slalom Gigante, Combinata e Super G), 5 medaglie olimpiche (2 oro, 1 argento e 2 bronzo), 5 medaglie mondiali (2 oro, 3 argento). Ai Giochi di Milano Cortina è portabandiera e vincitrice di 2 ori, impresa storica dopo il suo grave infortunio.

Andrea Lanfri è stato uno dei migliori velocisti paralimpici italiani, con record nazionali e medaglie internazionali. In seguito si è dedicato ad alpinismo ed esplorazione, raggiungendo traguardi straordinari, entrando nel Guinness World Record.

Michele Graglia, al momento uno dei migliori ultrarunner al mondo, stabilendo anche Guinnes World Records, è anche un autore di fama internazionale, con interventi motivazionali che ispirano migliaia di persone.

René De Silvestro nella stagione 2016-2017 è entrato nella Squadra Nazionale di Sci Alpino Paralimpico (FISIP) su monosci. Molti i traguardi raggiunti: in particolare 1 oro in Slalom Gigante sitting e 1 argento in Combinata sitting è il suo bilancio alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, dove si è confermato tra i protagonisti assoluti.

Alle 21.30 protagonisti della serata saranno i capolavori dei cantautori americani con “Poets: da Bob Dylan a Leonard Cohen”, concerto con una grande band che include la leggendaria violinista di Dylan Scarlet Rivera e il batterista di Cohen Rafael Gayol, oltre a Alex Kid Gariazzo (voce e chitarre), Makka (voce, pianoforte e fisarmonica), Michele Guaglio (basso) e David Ford (voce e chitarra).

Il violino di Scarlet Rivera è stata la voce più importante di “Desire”, disco di Dylan che evoca la frontiera messicana e molti altri scenari a partire dalla travolgente hit “Hurricane”.

Bob Dylan è stato il primo a scoprire Scarlet riconoscendo il genio e considerandola una violinista capace di suonare il volino alla stregua di una chitarrista solista. Da quel momento la sua carriera e la sua vita hanno preso una direzione inaspettata. Scarlet ha collaborato con gli artisti più influenti del nostro tempo, collezionando premi e nomination ai Grammy Awards, e aprendo un varco nel tessuto della storia del rock come pioniera del violino elettrico. A distanza di 50 anni Scarlet ha deciso di rendere omaggio a Bob Dylan, l’uomo che ha cambiato la sua vita per sempre, cantando dal vivo diverse canzoni di Dylan tra cui “Senor” e “Blowin’ in the Wind”. Un viaggio musicale affascinante insieme a uno dei personaggi più iconici della storia del rock che omaggerà i grandi songwriters: Bob Dylan, Leonard Cohen e perfino Fabrizio De Andrè di cui Scarlet ha tradotto la struggente “Hotel Supramonte”.

Ospite speciale della serata Alberto Fortis, che, oltre ad interpretare alcuni brani di Dylan, regalerà al pubblico alcuni dei suoi grandi successi.

Sabato 20 giugno ScaloFestival continua: dalle 18.30 incontro “L’icona dello sci e la squadra vincente” con Deborah Compagnoni, Roberto Manzoni e Giulia Mancini, in dialogo con la giornalista Daniela Cotto.

Deborah Compagnoni è una leggenda dello sci alpino italiano ed internazionale, con un palmarès che include 3 ori mondiali, 3 ori e 1 argento in tre diverse Olimpiadi invernali e 44 podi in Coppa del Mondo (di cui 16 vittorie) ed una Coppa del Mondo in Slalom Gigante. Oggi Deborah è impegnata in vari progetti, dalla scrittura alla sua linea di abbigliamento da sci e da trekking.

È stata Ambassador delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Roberto Manzoni, laureato in Scienze Motorie negli anni ’80, intraprende subito la carriera di Allenatore e Preparatore Atletico. Dal 1990 al 2024 lavora per la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), inizialmente come preparatore atletico e successivamente con incarichi formativi, poi gestionali e quindi organizzativi.

Giulia Mancini, figura chiave dello sci e del marketing sportivo, è la manager storica di Deborah Compagnoni, oltre che di altri grandi campioni come Federica Brignone, René De Silvestro, Antonio conte, Alex Schwazer e molti altri, di cui cura la comunicazione e l’immagine.

Alle 21.30 sul palco la musica di Fabrizio De André diventa protagonista assoluta con la Piccola Orchestra Sand Creek. Uno spettacolo che unisce canzoni, pescate dall’immenso repertorio del Faber, e momenti narrativi che ne esaltano la poesia. In scena 9 elementi per un tributo nato dalla passione e nutrito dall’esperienza

Domenica 21 giugno giornata conclusiva: dalle 18.30 incontro “L’oro olimpico e la seconda stagione delle stelle” con Giuliano Razzoli, Matteo Marsaglia, Giovanni Feltrin e Matteo Torchio, in dialogo con Davide Chicarella, giornalista de La Nuova Provincia.

Giuliano Razzoli è uno dei campioni che hanno segnato il panorama nazionale e internazionale dell’agonismo sugli sci. Negli anni ha riempito il medagliere con riconoscimenti importanti, e due anni fa ha deciso di concludere la sua lunga carriera agonistica fatta di 157 gare in Coppa del Mondo, 3 partecipazioni olimpiche e 8 mondiali.

Matteo Marsaglia è stato per 15 anni in Coppa del Mondo, 2 podi prestigiosi e 2 Olimpiadi. Chiusa la parentesi da atleta, continua oggi, col suo ruolo in FISI, a lavorare per rendere lo sci uno sport più inclusivo e vicino ai giovani. È stato anche coinvolto nell’organizzazione di Milano-Cortina 2026.

Giovanni Feltrin dal 2013 è allenatore della Squadra Femminile di Coppa del Mondo di Velocità

Attualmente è Allenatore Responsabile della Squadra Coppa del Mondo Polivalenti Femminile, ruolo che ricopre dalla stagione 2017.

Matteo Torchio, atleta azzurro astigiano, ha raggiunto il culmine della sua carriera sportiva con la partecipazione ai Giochi di Torino 2006, sia nella specialità bob a due che bob a quattro, con risultati lusinghieri.

Alle 21.30 sul palco di ScaloFestival arriva la travolgente energia della Bandabardò: una delle live band più vitali in Italia, i suoi concerti sono feste straripanti d’affetto. Un affetto che si traduce in grandi numeri non solo ai live: tredici album pubblicati, un dvd, un’autobiografia ufficiale e collaborazioni eccellenti. Lo scorso anno la Banda è ripartita con il primo album della sua nuova storia, Fandango, il primo senza quella gemma preziosa che è stato Erriquez. L’attuale tour celebra i 25 anni del mitico disco live “Se mi rilasso… collasso”, ristampato in una nuova versione rimasterizzata.

ScaloFestival è realizzato con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte. L’ingresso a tutti gli eventi, che si terranno in Piazza della Libertà, è libero e gratuito. Per tutta la durata del festival saranno presenti aree ristoro. La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia.