Cultura e Società

Felicitazioni per l’encomio ricevuto dal Maresciallo Maggiore Silvio Maria Pierantozzi

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Maresciallo Maggiore Silvio Maria Pierantozzi

Il sindaco di Cherasco Claudio Bogetti ha espresso le felicitazioni a nome di tutta la comunità cheraschese per l’encomio che il Maresciallo Maggiore Silvio Maria Pierantozzi ha ricevuto lo scorso 5 giugno in occasione delle celebrazioni del 212° anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

La cerimonia si è svolta al Comando Provinciale Carabinieri di Cuneo. Il Maresciallo Maggiore Silvio Maria Pierantozzi è dall‘autunno scorso al comando della stazione carabinieri di Cherasco.

Pierantozzi ha ricevuto un encomio dalla legione carabinieri di Torino oltre ad un compiacimento sempre della legione carabinieri di Torino per due distinte attività di indagine che hanno portato all’arresto di varie persone e al recupero e sequestro di sostanza stupefacente.

«Al Maresciallo Maggiore Silvio Maria Pierantozzi – dice Claudio Bogetti – così come ai suoi colleghi, vanno i più sentiti ringraziamenti per svolgere ogni giorno, con grande impegno, devozione e serietà, attività di prevenzione e repressione di azioni che minano la sicurezza sul territorio».

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