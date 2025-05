A Sansicario la rievocazione storica della costituzione degli Escartons. L’appuntamento è per giovedì 29 maggio alle ore 14 davanti alla Chiesa di Sant’Atanasio a Sansicario Borgo.

La rievocazione è organizzata dalla Pro Loco San Sicario 1560 Aps e vedrà la compartecipazione di altre associazioni culturali del territorio.

Da Sansicario partirà poi una camminata che, passando per i tre Champlas, raggiungerà la chiesa di San Restituto a Sauze di Cesana, dove alle ore 17 è prevista la preghiera ecumenica in Occitano.

La giornata rievocativa si concluderà alle ore 17,30 a “Casa Viva” di Sauze di Cesana con un incontro in lingua d’Oc “Tournà a menà la bertavelle” di Chambra d’Oc.

Un evento per celebrare i 682 anni da quando fu redatta la Grande Charte (la carta delle libertà brianzonesi).

Una carta che fu redatta appunto il 29 maggio del 1343 e che diede vita agli Escartons.

Non solo per il Brianzonese e il Queyras ma anche per quei Comuni che nel 1713 passarono sotto il dominio Sabaudo.

Essi sono:

L’Escarton d’Oulx

(con i comuni di Bardonecchia, Oulx, Sauze d’Oulx, Salbertrand, Exilles, Chiomonte, Cesana, Sauze di Cesana, Sestriere e Claviere)

L’Escarton di Pragelato

(comprendente i comuni di Roure, Fenestrelle, Usseaux, Pragelato)

L’Escarton di Castel Delfino

(Castel Delfino, Bellino, Ponte-Chianale).

Oggi queste comunità sono parte della Regione Piemonte ma per più di quattro secoli fecero parte della regione storica del Delfinato.

Grazie a questa vicenda non solo si sperimentò una gestione delle risorse del territorio autonoma e consapevole ma è grazie a questa vicenda che dobbiamo oggi l’eredità linguistica e culturale francese e occitana presente nelle parlate di queste comunità e nei toponimi come nei cognomi.

L’associazione La Valaddo in vista di questa rievocazione storica ha omaggiato i Comuni con la bandiera del Delfinato recante i simboli presenti in queste alte valli, ovvero il delfino e il giglio di Francia. E per il 29 maggio su tutti i Municipi dell’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea tornerà a sventolare la bandiera degli Escartons.