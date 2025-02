Quindicesimo appuntamento della stagione è quello con SenzaMeta Teatro in

“Dentem pro dente”

Il pubblico sarà accolto in un’atmosfera festosa, in cui a fare da guida sarà il proprietario del castello. Lo chaperon è in realtà un dottore pazzo (probabilmente Mengele), collezionista di obbrobri umani, in parte sue creature, in parte insani di mente, in parte reietti. La festa sarà gioiosa e inquietante, è il compleanno del Dottore.

Accadranno vari fatti che andranno a turbare la apparente solarità della situazione. Poi inizierà il vero tour degli orrori. Si scoprirà che lo chaperon è un dentista, cerusico, barbiere, figura ben presente e viva nel passato. Egli riassume in sé le tre professioni (come avveniva un tempo), ed è l’artefice di un diabolico intreccio, sotto l’egida di un horror filosofico e quando serve anche splatter.

Il filo rosso che lega le sue creature prigioniere (e alleate nel compiere il male) è quindi fisico e concreto, si serve di reperti umani (i denti, i capelli, il salasso e le mutilazioni). Il pubblico incontrerà la spaventevole posseduta in sedia a rotelle con relativa infermiera/suora, l’aguzzina dei lager nazisti Irma la Morte, il tristissimo Uomo che Ride, l’inquietante Fatina dei denti.

Tutti a loro modo cercheranno di stanare le paure che vivono nel nostro animo. Tutto lo spettacolo sarà poi attraversato dalla figura inquietante del servo con Wklad (uno strano e misero essere dalla forma di un quarto di bue). Una figura che sembra marginale ma poi si rivelerà la chiave di volta di ogni orrore.

Regia: SenzaMeta Teatro

Testo: Adriano Marenco

Con: Nathalie Bernardi, Fabio Bosco, Gigi Colasanto, Silvio Murari, Alessia Pratolongo

Il Piccolo Teatro Comico – Venerdì 28 Febbraio Ore 21.00 Via Mombarcaro 99/B, Torino – Zona Santa Rita