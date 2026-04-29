Il Museo Nazionale del Cinema rende omaggio al maestro del brivido Alfred Hitchcock

Il Museo Nazionale del Cinema rende omaggio al grande Alfred Hitchcock proponendo al Cinema Massimo, dal 2 al 19 maggio 2026, dodici film del maestro del brivido, selezionati tra quelli realizzati negli Stati Uniti all’interno del sistema produttivo hollywoodiano e che conservano una forte impronta autoriale.

Qui Hitchcock sviluppa un linguaggio visivo rigoroso, basato su un controllo preciso della narrazione e della suspense, realizzando opere che hanno in comune un instancabile analisi dei meccanismi dell’animo umano, oltre che del linguaggio cinematografico, raffinato e più che mai sperimentale, grazie anche alle risorse produttive elevate che Hollywood gli offre.

Programma delle proiezioni

I sabotatori (Saboteur)

(Usa 1942, 108’, Hd, b/n, v.o. sott. it.)

Sab 2, h. 16.00/Sab 16, h. 18.30

Alla vigilia della Seconda guerra mondiale, Barry Kane (Robert Cummings) resta vittima di un’esplosione in una fabbrica di aeroplani. Viene ingiustamente accusato di sabotaggio, ma, grazie all’ingegno, riesce a sfuggire alla polizia e mettersi alla ricerca del vero colpevole, che fugge in cima alla Statua della Libertà in una scena rimasta famosa.

L’ombra del dubbio (Shadow of a Doubt)

(Usa 1943, 108’, Hd, b/n, v.o. sott. it.)

Sab 2, h. 18.30/Lun 18, h. 16.00

Lo zio Charlie (Joseph Cotten) torna nella casa di famiglia: tutti sono entusiasti del suo ritorno, a partire dalla giovane nipote (Teresa Wright). Quest’ultima, inizialmente affascinata dal suo carisma, molto presto sospetterà che dietro a quel fare così elegante si nasconda un animo violento e malato. Hitchcock sfrutta al meglio le grandi abilità di Joseph Cotten per dipingere un personaggio ambiguo, diabolico e magnetico al tempo stesso.

Io ti salverò (Spellbound)

(Usa 1945, 117’, Hd, b/n, v.o. sott. it.)

Dom 3, h. 18.00/Dom 17, h. 16.00

La psichiatra Constance Peterson (Ingrid Bergman) lavora in una clinica il cui direttore sta per andare in pensione anticipata a causa di un esaurimento nervoso: il sostituto è il talentuoso Anthony Edwards (Gregory Peck). Si scoprirà che il nuovo dottore è in realtà John Ballantine, un uomo che soffre di amnesia e che crede di aver ucciso il vero dott. Edwards. Constance, ormai innamorata di lui, cercherà di aiutarlo a guarire grazie alla psicanalisi.

Notorius – L’amante perduta

(Usa 1946, 101’, Hd, b/n, v.o. sott. it.)

Lun 4, h. 16.00/Dom 17, h. 18.30

Figlia di una spia tedesca, la bella Elena (Alicia nella versione originale, interpretata da Ingrid Bergman) viene chiamata dai servizi segreti americani a indagare su un gruppo di simpatizzanti nazisti in Sud America. La donna accetta perché innamorata dell’agente Devlin (Cary Grant) che andrà in missione con lei in Brasile. Qui verrà costretta ad avvicinare il capo dell’organizzazione nemica.

Nodo alla gola (Rope)

(Usa 1948, 80’, Hd, col., v.o. sott. it.)

Lun 4, h. 18.30/Sab 16, h. 20.45

Brandon Shaw (John Dall) e Philip Morgan (Farley Granger), due giovani studenti, strangolano con una corda un loro coetaneo e nascondono il cadavere in un vecchio baule. Poco dopo inizia una festa a cui prendono parte parenti e amici del ragazzo ucciso, oltre al professore Rupert Cadell (James Stewart) esponente di alcune curiose teorie sull’omicidio. Alfred Hitchcock aveva un sogno: girare un film intero in un unico piano-sequenza. Ci riuscì in parte realizzando undici piani-sequenza spesso collegati come se non ci fosse un reale stacco.

Gli uccelli (Birds)

(Usa 1963, 120’, Hd, b/n, v.o. sott. it.)

Lun 11, h. 18.15/Ven 15, h. 16.00

Melania Daniels raggiunge la deliziosa Bodega Bay per rivedere Mitch Brenner, di cui si è innamorata dopo un fugace incontro a San Francisco. Qui viene aggredita da un gabbiano. Si tratta solo del primo caso: Bodega Bay verrà presa d’assalto da volatili sempre più aggressivi e minacciosi. Riflessione pessimista, apocalittica. È la più grave accusa contro la nostra società materialista, alla quale non accorda che poche speranze prima della catastrofe.

L’altro uomo (Strangers on a Train)

(Usa 1951, 101’, b/n, v.o. sott. it.)

Lun 11, h. 20.45/Lun 18, h. 18.30

Durante un viaggio in treno, il campione di tennis Guy Haines (Farley Granger) e Bruno Anthony (Robert Walker), un miliardario che non sopporta il padre autoritario, fanno conoscenza. Il secondo propone al primo un folle scambio di favori: Bruno ucciderà la moglie di Guy se questi, in cambio, ammazzerà il suo odiato genitore. Tratto da un romanzo di Patricia Highsmith e sceneggiato da Raymond Chandler alla sua unica collaborazione cinematografica con Hitchcock.

Il delitto perfetto (Dial M for Murder)

(Usa 1954, 105’, Hd, col. v.o. sott. it.)

Mar 12, h. 15.45/Mar 19, h. 18.00

Tony (Ray Milland) e Margot (Grace Kelly) sono una coppia sposata e infelice: lui vive alle spalle della moglie, lei è innamorata di un altro uomo. Il divorzio sarebbe la rovina per Tony, che pensa così di ucciderla con un piano apparentemente perfetto. Girato in formato stereoscopico che Hitchcock usò con oculatezza e ricorrendo a frequenti inquadrature dal basso per le quali aveva fatto costruire una buca in modo che la macchina da presa fosse al livello del pavimento.

L’uomo che sapeva troppo (The Man Who Knew Too Much)

(Usa 1956, 120’, Hd, col., v.o. sott. it.)

Mar 12, h. 18.00/Mar 19, h. 20.30

Una famiglia come tante, in vacanza in Marocco, si trova invischiata in un complotto internazionale che ha come fine l’omicidio, a Londra, di un importante uomo di stato. Il dottor Ben McKenna (James Stewart) e sua moglie Jo (Doris Day) finiscono così per essere coinvolti in una losca vicenda di cui non colgono le proporzioni mentre i terroristi rapiscono il figlio della coppia per intimare il loro silenzio sui fatti di cui sono venuti a conoscenza.

La donna che visse due volte (Vertigo)

(Usa 1958, 128’, Hd, col, v.o. sott. it.)

Mer 13, h. 16.00/Lun 18, h. 20.30

Scottie (James Stewart), un ex detective da poco dimessosi dalla polizia, viene chiamato da un suo vecchio compagno di college per sorvegliare la moglie Madeleine (Kim Novak). La donna, incantevole e tormentata, s’identifica con la bisnonna materna, che si è suicidata a ventisette anni: esattamente l’età di Madeleine. Scottie inizierà a pedinarla nel tentativo di capire l’origine delle sue ossessioni.

Intrigo internazionale (North By Northwest)

(Usa 1959, 136’, Hd, col., v.o. sott. it.)

Mer 13, h. 18.30/Lun 17, h. 20.30

Durante una giornata come tante, il pubblicitario Roger Thornhill (Cary Grant) viene scambiato per un “altro uomo” e sequestrato da due uomini che lo portano fuori città. Arrivato sul posto viene accusato dal suo rapitore di crimini che non ha commesso. Il tema dello scambio di persone e dell’innocente ingiustamente accusato, più volte sviscerato da Hitchcock, trova qui il suo apice e il pieno compimento.

Psyco

(Usa 1960, 109’, Hd, b/n, v.o. sott. it.)

Ven 15, h. 18.30/Sab 16, h. 16.00

Marion Crane (Janet Leigh), giovane e affascinante segretaria di un’agenzia immobiliare in Arizona, ruba 40.000 dollari di proprietà di un ricco cliente della sua piccola azienda. Dopo un lungo viaggio in automobile, si ferma per riposarsi al Bates Motel: il proprietario, Norman (Anthony Perkins), è un giovanotto introverso che vive insieme alla madre oppressiva in un’inquietante villa sulla collina accanto al motel.