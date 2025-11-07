Va in scena sabato 15 novembre alle ore 20:30 presso la Sala Scicluna lo spettacolo “Plautilla. La vergine del Monte Santo”, scritto e diretto da Mirella Berardino.

La drammaturgia è ispirata alla vita di Plautilla Bricci, prima donna “architettrice” in Italia e in Europa, nata a Roma nel 1616 e morta nel 1706.

Lo spettacolo si apre con l’ultima notte di Plautilla, ormai anziana, nella sua casa di Trastevere. Il giorno seguente si trasferirà al monastero di Santa Margherita, dove trascorrerà il tempo che le resta.

Il dialogo con la fedele serva Giustina costituisce la dorsale della narrazione: attraverso di esso si aprono squarci nella memoria, riaffiorano ricordi sepolti — teneri, dolorosi, inattesi.

Nel sogno, o forse nel ricordo, prendono forma i personaggi che hanno attraversato la vita di Plautilla: il padre Giovanni Bricci, artista eclettico che ne intuì il talento, e l’abate Elpidio Benedetti, l’amore impossibile e tormentato della sua vita. Un uomo ambiguo, capace di grandi passioni ma anche di dolorosi tradimenti, che per ambizione non esiterà a sacrificarla.

Nonostante le vicissitudini, Plautilla riuscirà ad affermarsi e a diventare la prima donna per cui la professione di architetto viene declinata al femminile: architettrice.

Senza gesti eclatanti, ma con perseveranza e talento, metterà in atto una rivoluzione silenziosa, collocandosi al di fuori delle categorie imposte alle donne del Seicento:

né moglie, né monaca, né zitella in casa di parenti, ma signora romana, architettrice e donna libera.

Accanto a lei, un’altra protagonista invisibile: la Roma seicentesca dei papi e delle famiglie nobili, opulenta e artistica, scrigno di capolavori. La città accompagna Plautilla nei suoi spostamenti, da via de’ Greci — dove nacque — fino a Trastevere.

Il concept dello spettacolo è un omaggio a una donna che ha saputo trasformare le sconfitte in vittorie, uscendo dagli schemi del suo tempo. Una figura rimasta nell’ombra per secoli, che oggi torna a risplendere grazie alla forza del teatro.

Note di regia

“Plautilla mi ha scelto durante una mostra a lei dedicata alla Galleria Corsini, a Roma, dove ero capitata per caso nel 2022. La gestazione è stata lunga: da lì è iniziata una ricerca profonda che mi ha portato più volte a Roma, nei luoghi che lei frequentava, per cogliere l’essenza di questa donna che mi attraeva come una calamita, per la sua unicità.” – Mirella Berardino

Info e prenotazioni

Su prenotazione con SMS o messaggio WhatsApp al 335 5655035

(indicare titolo evento, nome e numero di posti prenotati)

Contributo all’ingresso: Adulti: €15, Ragazzi (12–15 anni): €12, Bambini (fino a 11 anni): €11

Sala Scicluna – Via R. Martorelli 78, 10155 Torino (interno cortile)