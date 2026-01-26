Elettra Lamborghini è in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo che si terrà dal 24 al 28 febbraio 2026 con il suo nuovo brano “Voilà”.

Scritto con Andrea Bonomo, Edwyn Roberts e Pietro Celona, “Voilà” è un brano squisitamente pop che si muove fra sonorità a metà fra gli ABBA e Raffaella Carrà.

“Questo è un brano che sento veramente mio. Il mio desiderio è portare spiensieratezza e far ballare tutti in questi tempi bui” – racconta Elettra.

“Voilà” è un viaggio su una cabrio senza targa, quando si è innamorati e si hanno gli occhi che paiono amarene, si litiga ma alla fine si finisce a ballare sotto le stelle.

Elettra Lamborghini

E’ una popstar, attrice, modella e presentatrice tv. Dotata di grande carisma, Elettra ha accumulato oltre 2 miliardi e mezzo di stream totali con la sua musica, 15 dischi di Platino, 3 dischi d’Oro e mezzo miliardo di visualizzazioni con i suoi videoclip.

Tra le poche donne dello spettacolo che possono vantare una statua di cera nel famoso museo di Madame Tussauds (nel suo caso quello di Amsterdam), Elettra mescola sapientemente ritmi e generi diversi, musica latin e brani catchy di stampo squisitamente pop, in grado di portare ovunque il buon umore, caratteristica che la contraddistingue anche nella vita reale.

L’esordio nel 2018 con la hit reggaeton “Pem Pem” le consente di entrare nella top10 della classifica singoli in Italia e di ottenere 2 dischi di Platino. Nel 2019 partecipa in gara al Festival di Sanremo con “Musica (e il resto scompare)” (2xPlatino), hit che diventa subito virale sui social, ottiene oltre 220 milioni di stream e consacra definitivamente Elettra nel pop italiano. Il singolo è contenuto nel suo primo album “Twerking Queen” (Platino) che raggiunge il terzo posto della classifica album.

A livello internazionale ha pubblicato i singoli in spagnolo “Mala” (Oro) e “Tócame” con Childsplay e Pitbull (Oro). Nel 2021 è tra le artiste più ascoltate con il singolo “Pistolero” (3xPlatino), tratto dall’EP “Twerking Beach”. Sono seguiti poi il singolo certificato 4 volte Platino, “Caramello”, con Rocco Hunt e Lola Indigo e il secondo album “Elettraton” nel 2023, anticipato dal singolo “Mani in Alto” (Platino). A livello internazionale ha firmato con Universal Music México che cura i suoi progetti in lingua spagnola e inglese.

Elettra Lamborghini ha trascorso gli ultimi mesi in studio, lavorando a tantissimi nuovi brani ed è ora finalmente pronta a condividere nuova musica con tutti i suoi fan.