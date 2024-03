Un viaggio musicale nel tempo, partendo dal rinascimento

Sabato 16 marzo a Sala Scicluna un viaggio musicale nel tempo. Lo propone il Trio Sona, composto da Franco Cavallone, Massimo Iamone e Rodolfo Mezzino con le loro chitarre classiche.

“Un viaggio musicale dal Rinascimento fino al ‘900 passando attraverso la musica romantica. Un viaggio che sarà a zig-zag, i brani musicali non saranno eseguiti in ordine cronologico. La particolarità di questo concerto è che saranno eseguiti brani di compositori abbastanza rari da ascoltare”.

L’attività concertistica del Trio Sona inizia nel 1995. La formazione ha suonato per numerose stagioni di concerti anche di carattere internazionale.

Il repertorio è composto da musiche originali per tre chitarre degli ultimi due secoli e da trascrizioni effettuate dagli stessi componenti del trio. Il Trio Sona ha sempre dedicato una particolare attenzione alla valorizzazione della musica contemporanea, ed è dedicatario di alcune composizioni originali di autori di rilievo quali Alberto Colla, Riccardo Piacentini e Giovanni Guanti.

La formazione ha frequentato i corsi di perfezionamento tenuti da Angelo Giardino dedicati alla musica da camera con chitarra e masterclass di Leo Brouwer. Presso l’editore M.a.p. ha inciso un cd di musica contemporanea per quartetto di chitarre.

Ingresso 10 €, su prenotazione via sms o messaggio whatsapp al numero 347 4002314. Sala Scicluna si trova in via Renato Martorelli 78 interno cortile.