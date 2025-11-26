Sino a domenica 30 novembre, anche presso l’Ufficio del Turismo di viale Genevris a Sauze d’Oulx sarà possibile acquistare le shopper rosse realizzate con materiali ecosostenibili ed in edizione limitata con il claim “Stop Violenza Sulle Donne e Bon” al costo di 20€.

Un gesto di solidarietà con il quale contribuire alle iniziative dell’Associazione Violetta, impegnata quotidianamente nel combattere il fenomeno della violenza sulle donne.

Un’iniziativa che è stata voluta per ricordare la ricorrenza del 25 novembre, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999.

Le borse riportano la frase simbolo della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne “Stop Violenza Sulle Donne e Bon”, con il tocco piemontese: “e bon”.

Una parte del ricavato sarà devoluta all’Associazione Violetta per sostenere i suoi progetti di prevenzione e di aiuto alle donne.

Nella giornata del 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne gli Uffici del Turismo si sono vestiti rosso e gli informatori turistici di tutti gli Uffici del Turismo hanno indossato una t-shirt rossa, realizzata sempre da Spritz con la scritta “Stop violenza sulle donne e bon”.