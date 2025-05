Il Sindaco Mazzoleni riassume il problema: “Abbiamo constatato e siamo stati anche contattati da cittadini residenti e villeggianti che quando ci sono condizioni climatiche avverse c’è oggettiva difficoltà a ricevere i canali della TV pubblica nel territorio di Cesana Torinese. Pertanto ho scritto alla RAI per chiedere chiarimenti e ovviamente di intervenire per migliorare il servizio”.

La risposta della RAI non si è fatta attendere come conferma il Sindaco Mazzoleni: “La RAI è stata alquanto disponibile e ci ha fornito una prima risposta. In seguito alla nostra richiesta i tecnici RAI hanno effettuato delle verifiche presso l’impianto di trasmissione di Monti della Luna, che serve il nostro Comune. Dalle attività di controllo è emerso che il servizio, normalmente erogato con parametri di qualità conformi agli standard trasmissivi, può subire temporanee alterazioni in presenza di condizioni meteorologiche particolarmente avverse. In base agli approfondimenti svolti, tali disservizi non risultano riconducibili all’assenza di sistemi di riscaldamento, bensì a fattori esterni connessi alla ricezione satellitare in alta quota”.

Il Sindaco Daniele Mazzoleni ringrazia la RAI per l’interessamento e confida in una soluzione del problema: “I tecnici RAI hanno ribadito di non aver rilevato anomalie funzionali sugli apparati e ci hanno evidenziato come vogliano predisporre un piano di interventi tecnici mirati, che prevede ulteriori attività di verifica e calibrazione con l’obiettivo di migliorare la continuità e l’affidabilità del servizio anche in condizioni climatiche particolarmente avverse. Ringraziamo pertanto i funzionari RAI per aver preso in carico le nostre istanze e confidiamo che si possa trovare una soluzione per migliorare il servizio su tutto il paese di Cesana”.