“La Guerra di Dino – lettera per lettera” è la mostra ospitata al Museo del Carcere Le Nuove dal 15 novembre 2025 al 31 gennaio 2026 che racconta le vicende di Bernardino Ferrero e, attraverso di lui, di tutti gli Internati Militari Italiani durante la Seconda guerra mondiale.

La Guerra di Dino – che è anche un libro – nasce da un’idea di Ico Ferrero, poi sviluppata nella mostra visitabile al Museo Le Nuove di Torino, collaborando con l’ANEI sezione di Torino e con la presidenza dell’ANEI nazionale. ANEI è l’associazione nazionale degli ex internati nei lager nazisti.

Ico Ferrero è il figlio dell’artigliere Bernardino “Dino” Ferrero e, attraverso le lettere che suo padre scrisse alla famiglia durante la Seconda guerra mondiale, ha condiviso un prezioso frammento di memoria familiare, ma anche collettiva. È un racconto di coraggio, dignità e memoria; è la testimonianza di uomini comuni che hanno attraversato la guerra senza mai perdere la propria umanità.

Attraverso la corrispondenza di Dino – giunta dai luoghi di prigionia – si ricompone il percorso umano e militare di Dino. Le sue parole raccontano la vita in caserma, i sacrifici per sostenere i propri cari, la cattura, la deportazione nel campo di Altengrabow e nel sottocampo di Buckenwald Polte, e infine la liberazione.

Cinque anni di sofferenze che segnarono profondamente il suo corpo e la sua mente: se fisicamente riuscì a riprendersi, le ferite interiori rimasero a testimoniare l’orrore vissuto.

L’esposizione raccoglie documenti, video, fotografie, cartoline, lettere manoscritte, medaglie e oggetti personali, che permettono di seguire il suo cammino attraverso Grecia, Albania e Germania.

Il progetto di Ico Ferrero ha ricevuto nel febbraio 2020 il riconoscimento del Parlamento Europeo, accompagnato da una lettera di ringraziamento di David Sassoli.

Museo Le Nuove – in via Paolo Borsellino 3 a Torino

L’inaugurazione si terrà sabato 15 novembre alle 18.00 presso il Museo Le Nuove e non è necessario prenotare per partecipare. La mostra “La guerra di Dino – lettera per lettera” sarà visitabile fino al 31 gennaio 2026 al Museo Le Nuove gratuitamente, ma con obbligo di prenotazione cliccando qui.