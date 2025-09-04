Lady Gaga, superstar vincitrice di 14 GRAMMY e 1 Emmy, ha pubblicato il suo nuovo singolo “The Dead Dance” assieme alla seconda parte della seconda stagione della serie “Mercoledì”, disponibile solo su Netflix.

Il videoclip segna la prima collaborazione con il visionario regista Tim Burton, che ha girato all’Isola delle Bambole in Messico (Isla de las Muñecas). Il video si muove tra atmosfere in bianco e nero per poi passare al colore, tra bambole paurose e la performance incredibile di Gaga.

La clip è stata prodotta da Lady Gaga e Michael Polansky, insieme a Burton e Natalie Testa. I costumi sono stati realizzati da Colleen Atwood, mentre le coreografie da Parris Goebel e Corey Baker.

“The Dead Dance”

Prodotto da Gaga insieme ad Andrew Watt e Cirkut, Gaga ha presentato ieri sera il nuovo singolo “The Dead Dance”, contemporaneamente alla sua apparizione nella seconda parte della seconda stagione di “Mercoledì” di Netflix, dove interpreta il ruolo della misteriosa Rosaline Rotwood. Gaga ha raccontato: “l’ispirazione per ‘The Dead Dance’ è stata una rottura, e il brano parla di come ci sentiamo a volte quando una relazione finisce, di come la fine di una relazione possa uccidere la nostra capacità di provare speranza nell’amore. Il brano ha un ritmo davvero cool e funky. Ed è allora che la canzone non parla più solo della relazione, ma anche del divertirsi con gli amici dopo aver vissuto un’esperienza difficile e straordinaria.”

“The Dead Dance” si aggiunge all’album “MAYHEM” e si inserisce perfettamente nella tracklist assieme a due tracce in origine pubblicate solo in versione fisica, “Kill for Love” e “Can’t Stop the High”.

La popstar trasformista si gode un 2025 pieno di soddisfazioni

Oltre al successo di critica e di vendite di “Mayhem” – il suo settimo album in studio – sono arrivate anche le straordinarie performance al Coachella e a Copacabana a Rio de Janeiro, dove ha incantato oltre 2 milioni e mezzo di fan segnando il record per il concerto di un’artista femminile con più spettatori nella Storia della Musica. Lady Gaga è attesa ai prossimi VMAs che si terranno la notte tra il 7 e l’8 settembre. L’artista è candidata ai VMAs in 12 categorie tra cui “Album dell’Anno” con “MAYHEM” e “miglior video dell’anno” per il brano già vincitore del Grammy, “Die with a smile” con Bruno Mars.

The Mayhem Ball

Gaga è anche nel bel mezzo del suo tour mondiale “The Mayhem Ball”, che ha già registrato il tutto esaurito in tutte le date. I critici sono stati unanimi nel lodarlo: il New York Times lo ha definito uno “spettacolo deliziosamente fuori dagli schemi” e ha dichiarato che Gaga “è al massimo della sua forma”. Roliing Stone ha sottolineato l’evoluzione creativa di Gaga, scrivendo che “non si è limitata a rivisitare [Coachella], ma l’ha ampliata, affinata, cosparsa di nostalgia e ha realizzato appieno il sogno gotico che aveva appena introdotto”. Variety ha definito lo show “uno spettacolo mozzafiato e finemente calibrato” e “un gradito promemoria dei suoi numerosi talenti”, mentre Billboard lo ha salutato come “un evento teatrale, elettrizzante e delizioso”, sottolineando le esibizioni cariche di energia dei brani più importanti di Mayhem e dei suoi classici.

Il Mayhem Ball presenta una scaletta che unisce i brani più importanti degli album di Gaga e i preferiti dai fan, tra cui “Abracadabra”, “Killah”, “Vanish Into You”, “LoveDrug”, “Summerboy”, “Just Dance”, ‘Judas’, “Born This Way”, “Shallow” e molti altri. Prodotto da Gaga e Michael Polansky, lo spettacolo amplia il mondo concettuale introdotto al Coachella, con la regia di Ben Dalgleish (Human Person), la direzione creativa di Gaga, Polansky, Goebel e Human Person, le coreografie di Goebel e i costumi disegnati da Hunter Clem, dalla sorella di Gaga, Natali Germanotta (Topo Studio) e da Hardstyle.

Il “Mayhem Ball Tour” farà tappa anche in Italia a Milano il 19 e il 20 Ottobre all’Unipol Forum

L’album “MAYHEM” ha debuttato al primo posto della Billboard 200, il settimo album solista consecutivo di Gaga al primo posto, e ha continuato a dominare la scena mondiale, rimanendo in cima alla classifica Dance/Electronic Albums per 17 settimane, trascorrendo 12 settimane nella Top 20 e mantenendo un posto nella Top 10 della classifica Pop Albums per 15 settimane consecutive.

La sua collaborazione da record con Bruno Mars, “Die With a Smile”, ha ulteriormente consolidato l’impatto dell’album. Ha trascorso 18 settimane al primo posto della Billboard Global 200, ha raggiunto il primo posto della Hot 100 per cinque settimane e ha battuto i record di Spotify come brano più veloce a superare sia 1 miliardo (96 giorni) che 2 miliardi (200 giorni) di stream.