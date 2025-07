Si è tenuta oggi la cerimonia di inaugurazione dei lavori di riqualificazione edile e impiantistica della Caserma “Padre Giovanni Brevi”, sede della Guardia di Finanza di Orbassano. L’intervento è stato finanziato dalla Regione Piemonte, che è proprietaria dell’immobile e lo ha concesso in comodato d’uso gratuito al Corpo.

I lavori, avviati nel novembre 2024 e conclusi lo scorso giugno, hanno previsto l’installazione di un cappotto termico ad alta efficienza energetica, l’impermeabilizzazione della copertura con materiali sintetici innovativi, la tinteggiatura degli spazi comuni e alloggiativi, e l’implementazione degli impianti di climatizzazione. Una parte delle risorse è stata destinata anche a interventi analoghi presso la caserma “Col. G. Pictet” di Torino.

Durante l’evento, alla presenza del Comandante Regionale Piemonte-Valle d’Aosta della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Giovanni Avitabile, e di numerosi rappresentanti delle istituzioni locali, è intervenuto l’assessore regionale alla Sicurezza Enrico Bussalino.

“Oggi non inauguriamo soltanto una caserma rinnovata, ma ribadiamo con forza l’impegno della Regione Piemonte per la sicurezza, la legalità e il presidio del territorio – ha dichiarato l’assessore Bussalino -. Attraverso questo intervento, che rientra in una strategia pluriennale di manutenzione dei presidi territoriali condivisa con le strutture militari, garantiamo sedi di lavoro più efficienti e dignitose agli operatori delle Forze dell’Ordine e, al tempo stesso, un accesso più sicuro e capillare ai servizi per i cittadini. La sicurezza è un valore fondamentale e un prerequisito essenziale per lo sviluppo economico, sociale e civile delle nostre comunità.”

Con uno stanziamento complessivo di 500 mila euro deliberato nell’ottobre 2023, la Regione Piemonte ha finanziato gli interventi sulle caserme della Guardia di Finanza “Padre Giovanni Brevi” di Orbassano e “Col. G. Pictet” di Torino, e per la sede del Comando della Compagnia dei Carabinieri di Torino “Oltre Dora”.