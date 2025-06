Torna il 28 giugno, alle 21, ad Agliè (To), presso la splendida chiesa di Santa Marta in via Marconi, “Voci in Armonia”: l’appuntamento da non mancare con la coralità proposto dal Coro Alladium, diretto dal Maestro Giampiero Castagna, che, dopo alcuni brani introduttivi, lascerà spazio al Gruppo Vocale “Le Chardon”, straordinario ospite della serata diretto dal Maestro Fabrizio Barbero.

Il Coro Alladium

Nato nel 2019, è composto da circa 20 elementi. Sotto la direzione del Maestro Giampiero Castagna e presieduto da Dario Mautino, il gruppo ha già maturato numerose esperienze e, come sempre, rivolge un invito ad avvicinarsi alla coralità, sinonimo di condivisione e amicizia. Il Coro Alladium, propone brani classici, ma anche un vasto repertorio contemporaneo.

Il Gruppo torinese Vocale Le Chardon

vede la luce nel 2009, prendendo origine dal Coro Le Chardon formazione maschile nata nel 1983, con radice e repertorio fortemente basati sulla tradizione popolare dialettale e italiana.

Per circa 25 anni il coro è stato molto attivo nella vita corale piemontese e non solo, realizzando due rassegne annuali (“Cori in armonia!!!” e “In-Canto d’Autunno”), che hanno sostenuto molte iniziative di solidarietà, e prendendo parte a numerosi concorsi corali, culminati con i riconoscimenti ottenuti al Concorso Nazionale di Cori di Savignone nel 2002 (Primo Premio), al Concorso Regionale di Alba (Primo Premio nelle categorie “Popolare Piemontese” e “Polifonico del XX secolo”) e al Concorso Nazionale di Cori Provincia e Città di Biella (Premio Speciale per la miglior esecuzione di un brano piemontese), entrambi nel 2003.

La nuova realtà musicale, concepita in una formazione ristretta, ha intrapreso uno studio più articolato, inserendo via via nel proprio repertorio brani di diverse epoche, dal gregoriano alla polifonia sacra, fino a toccare il Pop internazionale.

Particolare interesse, attualmente, suscitano i molti compositori contemporanei che affrontano, con sonorità nuove e arrangiamenti ricercati, temi da sempre cari al gruppo, quali la natura ed il rapporto dell’uomo con tutto ciò che lo circonda o alberga in lui.

Da sottolineare gli ottimi risultati ottenuti con le partecipazioni al XXXI Concorso Nazionale “Franchino Gaffurio” di Quartiano (Fascia Oro) nel 2013 e al Concorso Internazionale di esecuzione musicale “Franz Schubert” (Primo Premio assoluto nella categoria formazioni corali) nel 2016.

Nel corso della sua storia, Le Chardon ha portato a termine oltre 400 concerti, ed è da sempre guidato dal Maestro Fabrizio Barbero, che nella formazione attuale svolge il doppio ruolo di direttore e corista.

Il Gruppo Vocale Le Chardon eseguirà:

Hoist the Colours

Colm R. McGuinness Arrangiamento di Aaron Bruder

Be still my soul

Testo di Katharina Von Schlegel Musica di Jean Sibelius Arrangiamento di Michael R. Hicks

You are the new day

Testo e musica di John David Arrangiamento di Peter Knight

Sweet

Testo liberamento tratto dal Salmo 92 Manolo da Rold

MLK

Testo e musica di U2 Arrangiamento di Bob Chilcott

Greensleeves

Tradizionale Inglese Arrangiamento di Bob Chilcott

Lullabye

Musica e testo di Billy Joel Arrangiamento di Philip Lawson

Lux Aurumque Edward Esch Eric Ehitacre

Northern Lights

Testo tratto dal Canto di Salomone Ola Gjeilo

The Gift (To Be Simple) Tradizionale Shaker (USA) Elaborazione di Bob Chilcott

Blackbird

Testo e musica di John Lennon e Paul McCartney Arrangiamento di Daryl Runswick