Inizia l’estate e Cesana è pronta a mettere a disposizione di turisti anche le due aree camper comunali.

Siamo ormai in via di entrata in servizio come conferma il Sindaco Daniele Mazzoleni: “Il problema della mancata apertura delle due aree camper comunali è in via di risoluzione e contiamo di riuscire a mettere in esercizio entrambe le aree entro la metà del mese di luglio”.

Il disservizio che si sta verificando in questi weekend, nonostante l’impegno degli Amministratori, dei responsabili e dei funzionari comunali, è stato causato dalla mancata partecipazione alla gara d’appalto per la gestione delle aree camper e servizi nell’ex campeggio.

Il Sindaco Daniele Mazzoleni entra nel merito:

“Relativamente all’area ex campeggio, premesso che la stessa, negli anni successivi allo sgombero si era degradata trasformandosi in una ferita per il territorio, l’Amministrazione precedente aveva progettato il suo totale recupero al fine di restituire ai residenti ed ai turisti un luogo all’onor del mondo.

Il progetto è noto e pubblico e prevede la realizzazione dell’area camper in uno con la valorizzazione complessiva del lotto mediante un laghetto, zone gioco e ristoro contornati da un camminamento utilizzabile anche per il fitness. Con molto impegno si è giunti al completamento della prima parte dei lavori, quelli dell’area camper che, nelle intenzioni delle Amministrazioni che si sono succedute avrebbe dovuto consentire l’assegnazione tramite bando di gara finalizzato al sostentamento dell’area ed al suo ulteriore sviluppo.

Dovendo rendere maggiormente remunerativa l’aggiudicazione, si è proceduto ad un bando di gara che comprendesse anche l’area camper piccola accanto a Casa Cesana. Per quest’ultima si è realizzata la completa automazione (in precedenza occorreva un controllo accessi e uscite che si traduceva, a volte, nel mancato pagamento e controllo dei campeggiatori) omologandola all’area ex campeggio in modo da uniformare i sistemi e rendere al gestore più semplice il compito.

Il risultato è stato di avere ultimato le due aree completamente automatizzate in tempo utile alla loro apertura estiva, il cui sistema consente all’utente una totale autonomia H24 per accessi e uscite con registrazione automatica e pagamento con carte sia della sosta che di quanto consumato.

La gara, che avrebbe consentito l’apertura ad inizio luglio di entrambe le aree, è andata deserta e, dunque, l’Amministrazione ha dovuto ricorre ad una strategia alternativa, la gestione “in house” la cui implementazione richiede passaggi burocratici i cui tempi sono determinati e non disponibili”.

La soluzione individuata:

“Ovviamente gestire un’area Camper (in questo caso due) necessita di avere disponibilità di assistenza H24 e 7 giorni su 7, ragione per la quale si è dovuto ricercare un soggetto che potesse affiancare l’Ente supportandolo nella gestione concreta, individuato nella nuova ProLoco che, con l’occasione, si ringrazia per la disponibilità.

Va da se che la gestione in house costituisce un “esperimento” ed un modo per fornire il servizio ed andrà sottoposta ad attenta revisione al fine di poter operare scelte future circa la gestione nel rispetto delle funzioni del Comune e della più assoluta legalità e trasparenza”.