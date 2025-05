Il binomio tra sport e Piemonte è ormai indissolubile. È un po’ come la pallina da tennis di Jannik Sinner: i grandi eventi sportivi in regione seguono una traiettoria vincente. L’argomento è stato al centro dell’incontro «Traiettorie vincenti – Campioni e grandi eventi in Piemonte», organizzato ieri al Salone del Libro di Torino dall’Assessorato allo Sport della Regione.

Un dialogo – guidato dal giornalista Piero Guerrini – tra l’ex cestista Matteo Soragna, l’ex pallavolista Eleonora Lo Bianco e le nuove campionesse europee Under 23 di scherma Vera Perini e Gaia Caforio, insieme all’assessore allo Sport, Turismo e Cultura del Piemonte Marina Chiarelli. C’è chi è nato e cresciuto in Piemonte, come Vera Perini, e chi invece ha incontrato la regione nel corso della sua carriera, come Matteo Soragna. Tutti gli atleti sono accomunati dalla passione per il territorio, che per loro ha rappresentato una fonte di impegno e soddisfazione nel mondo dello sport.

Oltre a raccogliere le testimonianze degli sportivi presenti, l’evento è stato anche un’occasione per riflettere su come le nuove generazioni possano avvicinarsi allo sport e su come questo possa diventare uno strumento di socialità e disciplina. «Stiamo investendo molto nei grandi eventi sportivi e, allo stesso tempo, sulla credibilità della nostra destinazione. Questo lavoro ci ha permesso di diventare una meta attrattiva: non dobbiamo più candidarci, ma siamo noi a ricevere numerose domande – ha affermato l’assessore Chiarelli -. Lo sport è un volano economico per il territorio: basti pensare che per ogni euro investito ne rientrano dagli 8 ai 15. Il valore aggiunto del Piemonte è l’offerta straordinaria per i visitatori, capace di coniugare sport, cultura, enogastronomia e natura. Molto spesso, queste opportunità si intrecciano, generando un circuito turistico virtuoso».