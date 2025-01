Cherasco ricorda le vittime delle Foibe

Lunedì 10 febbraio si celebra la Giornata del ricordo delle vittime delle Foibe; anche a Cherasco la memoria sarà manifestata con un momento solenne.

Il “Giorno del ricordo”, istituito con legge 30 marzo 2004 secondo la quale “la Repubblica riconosce il 10 febbraio una giornata in cui conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”.

Le foibe sono cavità carsiche che sono diventate tristemente note perché durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale, molte persone, soprattutto italiani di etnia italiana, furono uccise e gettate in queste cavità da parte di gruppi partigiani jugoslavi.

Dopo la fine del conflitto, i territori di Istria, Dalmazia e altre zone della Jugoslavia (che prima erano parte dell’Italia) furono ceduti alla Jugoslavia in virtù del Trattato di Pace di Parigi del 1947, e la popolazione italiana locale si trovò in una condizione di crescente pericolo e discriminazione.

Le violenze legate alle foibe, la persecuzione e le intimidazioni da parte delle autorità jugoslave così come l’instabilità politica, costrinsero centinaia di migliaia di italiani a fuggire dalle loro case. Molti di loro si rifugiarono in Italia, specialmente nelle regioni del Friuli Venezia Giulia, del Veneto e della Lombardia. L’esodo durò in modo massiccio dal 1943 al 1956, e si stima che tra i 250.000 e i 350.000 italiani furono costretti a lasciare le loro terre.

Il programma cheraschese del ricordo prevede alle ore 20.30 l’adunata nella piazzetta della chiesa parrocchiale di San Pietro e alle 20.45 la celebrazione della Messa. Al termine i partecipanti in corteo passeranno da via della Pace e via Marconi per arrivare al piazzale Martiri delle Foibe dove sarà deposto un omaggio floreale e ci saranno gli interventi delle Autorità e di chi ha sperimentato in prima persona quei tristissimi eventi.

«Il Giorno del Ricordo rappresenta il momento di evocazione e riflessione di una delle più orrende tragedie del Novecento. – dice il sindaco Claudio Bogetti – Serve a rammentare non solo le atrocità che si sono verificate in quelle terre ma anche la sofferenza degli esuli giuliano-dalmati, che furono costretti ad abbandonare le loro case in seguito alle modifiche territoriali dopo la guerra. È una giornata di riflessione storica, che invita a riconoscere le sofferenze di tutte le vittime di questo periodo, promuovendo la memoria che faccia da monito per evitare che si ripetano orrori simili».