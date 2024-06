Due giorni di festa per celebrare la fioritura dei castagni a Moiola sabato 22 e domenica 23 giugno con il progetto ValOd’Oc

L’Unione Montana Valle Stura organizza la “Festa della fioritura dei castagni” sabato 22 e domenica 23 giugno 2024 a Moiola nell’ambito del progetto Alcotra “ValOd’Oc: Valorizzazione e Organizzazione degli Operatori della Castanicoltura” finanziato dal programma europeo Alcotra e con la collaborazione dei partner di progetto – Comune di Isola, Imprese Verde Cuneo e l’Association foncière agricole du pays de la Châtaigneraie de la Tinée et de la Vésubie.

Per celebrare il ritorno dei castagni in fiore, le realtà coinvolte nel progetto ValOd’Oc, in sinergia con il Distretto Montagna Futura (con il sostegno della Fondazione CRC), il Comune di Moiola e la Pro Loco Moiola, propongono una due giorni ricca di appuntamenti con il mondo della castanicoltura e della tradizione locale.

L’evento è anche l’occasione per presentare “ValOd’OC”, un progetto che si propone di rilanciare la castanicoltura da frutto sull’area transfrontaliera, avviando un’azione integrata di qualificazione del prodotto e di organizzazione del processo con la finalità di recuperare la cultura del castagno come attività economica e di sviluppare intorno ad essa una nuova filiera produttiva e di mercato, in grado di produrre reddito e occupazione.

Festa della fioritura dei castagni – Il programma:

Sabato 22 Giugno – Tetto Spa (Fraz. Moiola)

Ore 10 – Potatura in Tree Climbing: dimostrazione in castagneto

Ore 12:30 – Pranzo a base di castagne (su prenotazione)

Ore 14:30 – Conferenza a cura di Impresa Verde “Il recupero dei castagneti da frutto abbandonati: condizioni e vincoli normativi”

Ore 17 – Rappresentazione teatrale “Juanin dell’Orso, storia umana e selvaggia”

Dalle 9:30 alle 18:30 di sabato 22 sarà disponibile il servizio navetta gratuito da e per Moiola/Tetto Spa

Domenica 23 Giugno – Moiola

Ore 10 – Santa Messa presso la parrocchiale di S. Giovanni di Moiola

Ore 15 – Passeggiata guidata nei castagneti di Moiola

Ore 18:30 – Rappresentazione teatrale con i bambini “Quando l’orso fu preso in giro”

Ore 19:30 – Cena bodi e aioli a cura della Pro Loco di Moiola, su prenotazione al 333 466 173 6

Ore 22 – Falò di San Giovanni

Per informazioni e prenotazioni chiamare il 347 194 2878 (Silvia) o scrivere a alcotra@vallestura.cn.it.