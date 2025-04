Vinitaly, 9° Concorso Enologico Istituti Agrari Masaf-MiM-CREA-Renisa: il ministro Andrea Abodi e il SS Patrizio Giacomo La Pietra premiano le classi vincitrici

Si è svolta oggi, a Vinitaly, la premiazione del Concorso Enologico per Istituti Agrari d’Italia, organizzato dal MASAF/CREA/MiM, in collaborazione con RENISA, alla presenza del Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi e del Sottosegretario MASAF Patrizio Giacomo La Pietra che hanno premiato le scuole vincitrici.

Il concorso, giunto alla 9 edizione, ha visto la partecipazione di 27 scuole, provenienti da 15 diverse Regioni, per un totale di 72 vini in gara, di cui 28 bianchi, 36 rossi e 8 rosati, suddivisi in tranquilli, spumanti, passiti, a denominazione IGP, DOC, DOCG, VSQ (Vini Spumanti di Qualità). I vini sono stati valutati in base a 5 categorie: è vini tranquilli DOC e DOCG, vini tranquilli IGT, vini spumanti DOC, vini spumanti VSQ (vini spumanti di qualità), vini passiti.

La giuria, composta da due diverse commissioni esaminatrici, ciascuna formata da 5 enologi professionali (3 interni CREA e 2 esterni), ha utilizzato la scheda per l’analisi sensoriale “Union Internationale des Oenologues”, che prevede un massimo di 100 punti.

Hanno raggiunto il punteggio minimo (80 punti) per essere premiati ben 63 vini, a testimonianza del crescente interesse e della maggiore partecipazione delle scuole. Si segnala anche una maggiore attenzione alla tutela dell’ambiente con 11 vini biologici presentati.

Il CREA Viticoltura ed Enologia quest’anno ha deciso di conferire un ulteriore premio, una targa al miglior vino classificato per ciascuna delle 5 categorie del concorso (vini bianchi tranquilli, vini rosati tranquilli, vini rossi tranquilli, vini spumanti, vini passiti).

Infine, a latere del concorso enologico, la Sezione Idea Marketing lanciata da CREA e Renisa e dedicata alla comunicazione. Quest’anno, oltre a premiare il prodotto comunicativo è più efficace in relazione al proprio vino, verrà insignito di un attestato di merito la classe che ha realizzato lo spot più efficace per convincere gli altri ragazzi a scegliere l’Agrario per proseguire il proprio percorso di studi.