Uscita didattica all’Auditorium Giovanni Agnelli di Torino

L’Associazione Liceo Musicale di Rivarolo ha sempre programmato diverse uscite didattiche per garantire ai propri allievi una preparazione completa nell’articolato mondo dello Spettacolo fatto di teatri, piazze, back stage e, soprattutto, conoscenza di diversi mondi, culture e metodi differenti per tradizione e stili.

L’ultima per l’anno formativo 2023/2024 è stata organizzata dalla docente di storia della musica, la musicologa Alice Fumero, per la propria classe al fine di studiare sul campo alcuni aspetti affrontati durante il corso per quanto riguarda la musica orchestrale dal vivo.

L’occasione è stata il concerto di chiusura della stagione 2023/2024 di Lingotto Musica, che ha presentato la solennità eroica e trionfale della tradizione romantica tedesca, affidata all’estro di Vladimir Jurowski e della Bayerisches Staatsorchester. L’appuntamento, ha coronato le celebrazioni per il trentesimo anniversario dei concerti del Lingotto, unendo la più antica orchestra di Monaco di Baviera, universalmente riconosciuta da mezzo millennio, tanto in sede operistica quanto in sala da concerto, e il maestro russo naturalizzato tedesco che, nel 2021, è succeduto a Kirill Petrenko come direttore generale della Bayerisches Staatsorchester.

Il concerto si è aperto con l’Ouverture in tre atti tratta da Oberon, che Weber scrisse per il Coven Garden di Londra nel 1826 sulle soglie della morte. Tratto dall’omonima poema “Wieland” nel 1780, in cui le suggestioni della poesia cavalleresca medievale, dall’esotismo de “Le mille e una notte” e di “Sogno di mezza estate” di Shakespeare sono raccolte con elegante verità. A seguire il Concerto per pianoforte e orchestra n.5 i mi bemolle maggiore op.73 composto da Beethoven nel 1809, con dedica all’Arciduca Rodolfo ed eseguito per l’occasione da un pianista di grande intelligenza e versatilità come il russo Alexander Melnikov. A chiudere la serata la Sinfonia n.3 in mi bemolle maggiore op.97 detta “Renana”, la più vitale delle quattro composte da Robert Schumann.

Gli allievi, che presso l’associazione Rivarolese stanno seguendo da anni con impegno e fiducia i corsi propedeutici all’accesso al triennio accademico di primo livello, sono rimasti estasiati dall’atmosfera altamente professionale del luogo emozionandosi per le sonorità classiche di una musica che non perderà mai il suo fascino seppur di altri tempi e mode.

La flautista Federica Castiello e il violinista Francesco Acatrinei saranno presto impegnati nelle rispettive certificazioni conservatoriali presso l’Istituto di Alta Foprmazione Musicale di Alessandria mentre la pianista Alessia Petrocca, maturanda presso l’Istituto Aldo Moro di Rivarolo, si è già conquistata l’ammissione al Conservatorio A. Vivladi dove inizierà il proprio triennio in pianoforte classico sotto la guida del Maestro Matteo Costa.