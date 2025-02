Dopo l’apertura della sezione Video Game Zone alla Mole Antonelliana, il Museo Nazionale del Cinema esplora il rapporto fra cinema e videogioco con la rassegna al Cinema Massimo Cinema e Videogame – Realtà Parallele (2-17 marzo 2025) che porta sul grande schermo gameplay di alcuni videogiochi tra i più acclamati dal pubblico e dalla critica.

Gli spettatori potranno apprezzare come il linguaggio cinematografico sia centrale in diversi generi videoludici e vivere un’esperienza diversa da quella del film con narrazioni ed estetiche caratterizzate dalla ripetizione e dall’indeterminatezza.

Gianmarco Giuliana e Bruno Surace, studiosi dell’Università di Torino, guideranno questo confronto tra cinema e videogame, in una serie di tre incontri tematici, rispettivamente: L’uomo e la macchina, La fine del futuro, Moltiplicare la realtà. Le sessioni della domenica di gioco e commento dal vivo dei titoli videoludici vengono seguite il lunedì da tre proiezioni cinematografiche, che offriranno un ulteriore livello di confronto tra le due forme artistiche.

“Cinema e Videogame – Realtà parallele”: programma delle proiezioni

L’uomo e la macchina

Detroit: Become Human (David Cage, Quantic Dream 2018)

Nella Detroit del 2038 gli androidi risvegliano una coscienza e iniziano una ribellione contro i loro padroni umani: il giocatore dovrà compiere scelte morali per decidere la loro sorte e quella del mondo. Appartenente al genere dei film interattivi, Detroit: Become Human offre centinaia di bivi narrativi dalle ramificazioni complesse e spesso imprevedibili che portano a più di quaranta possibili finali.

Titoli a seguire: Nier Automata (2017), Cyberpunk 2077 (2020) e altri Dom 2, h. 10:30 – Ingresso libero. Introduzione e commento a cura di Gianmarco Giuliana e Bruno Surace

Mamoru Oshii

Avalon

(Giappone, Polonia 2001, 107’, HD, col., v.o. sott it.)

In un futuro distopico, Ash, una giocatrice d’élite, si immerge in un videogioco di realtà virtuale illegale chiamato Avalon, cercando di raggiungere il mitico livello segreto mentre affronta i confini tra realtà e illusione.

Lun 3, h. 18:15 – Introduzione a cura di Gianmarco Giuliana e Bruno Surace

La fine del futuro

Death Stranding (Hideo Kojima, Kojima Productions 2019)

Sam (Norman Reedus) e Fragile (Léa Seydoux) devono riconnettere le città degli Stati Uniti a seguito di un evento catastrofico soprannaturale che ha isolato tutte le comunità umane. Nei panni del corriere Sam Bridge, il giocatore dovrà affrontare i pericoli di questo mondo apocalittico al fine di consegnare rifornimenti alle colonie isolate e di ricollegare le città. Questo titolo offre l’esperienza di un mondo aperto da esplorare e la unisce a una componente multigiocatore originale che enfatizza la riflessione sulle comunità contemporanee. Titoli a seguire: Fallout 3 (2008), The Last of Us (2013) e altri

Dom 9, h. 10:30 – Ingresso libero. Introduzione e commento a cura di Gianmarco Giuliana e Bruno Surace

Chris Marker

Level Five

(Francia 1997, 106’, DCP, col., v.o. sott it.)

Una donna affronta il lutto mentre lavora su un videogioco dedicato alla battaglia di Okinawa, intrecciando riflessioni personali, memoria storica e un’intensa critica al rapporto tra tecnologia e narrazione storica.

Lun 10, h. 18:15 – Introduzione a cura di Gianmarco Giuliana e Bruno Surace

Moltiplicare la realtà

Alan Wake 2 (Sam Lake e Kyle Rowley, Remedy Entertainment 2023) Intrappolato da 13 anni in una oscura realtà parallela, il protagonista Alan Wake usa la scrittura come mezzo per influenzare il mondo attorno e riscrivere la realtà in cerca di una via di uscita. La storia che crea ha delle ripercussioni sul mondo reale e coinvolge l’agente dell’FBI Saga Anderson. Questo titolo di Sam Lake ibrida magistralmente diversi generi, dall’horror al noir passando per il musical, e i diversi linguaggi del film e del videogioco al fine di offrire una esperienza unica che riflette sul videogiocare come atto di scrittura tra libertà e vincoli capace di duplicare l’identità e la realtà di chi gioca.

Titoli a seguire: Twelve Minutes (2019), Hell Blade: Senua’s Sacrifice (2017) e altri Dom 16, h. 10:30 – Ingresso libero. Introduzione e commento a cura di Gianmarco Giuliana e Bruno Surace

Rick Bota

Hellraiser: Hellworld

(USA, Romania 2005 HD, col., v.o. sott it.)

Un gruppo di giovani, appassionati del videogioco Hellworld, ispirato alla mitologia di Hellraiser, viene invitato a una festa esclusiva che si trasforma presto in un incubo. Lun 17, h. 18:00 – Introduzione a cura di Gianmarco Giuliana e Bruno Surace

Cinema e Videogame – Realtà parallele

Cinema Massimo, 2-17 marzo 2025

Gli spettacoli del lunedì: € 4,00 (intero), € 3,00 (ridotto, studenti universitari e Over 60)