Festa di fine stagione dell’Equipe Pragelato

Dopo un’intensa stagione ricca di successi e soddisfazioni è tempo di bilanci in casa Equipe Pragelato, ma anche di festa.

A Pragelato si è svolta, infatti, la tradizionale festa sociale dello sci club con un vero e proprio record di presenti.

Tanti i traguardi da festeggiare tra cui il secondo posto del Club alla storica manifestazione “Uovo d’Oro” e la vittoria al Trofeo Kelemata. Tanti gli applausi per gli atleti e le atlete che hanno contribuito a una annata davvero pazzesca.

Tanta l’emozione, come si nota dalle parole del Presidente Simone Feriozzi. “Sono fiero di tutti loro” – spiega – “Sono cresciuti a suon di ripetute sui prati di Pragelato. Avevo immaginato qualche medaglia a inizio stagione, ma non che le soddisfazioni fossero così tante“. Ventitre, infatti, sono stati i premiati per aver partecipato alle finali Nazionali ed Internazionali di categoria ed omaggiato ogni atleta con una medaglia per il loro impegno e la dedizione dimostrata durante tutta la stagione.

L’emozione è stata anche testimoniata ulteriormente con la realizzazione di un video con le immagini dalle gare FISI di tutti i tesserati del Club.

Tre i ragazzi eletti “Atleta dell’Anno” per l’impegno dimostrato: Alessandro Mescia per la categoria Giovani, Emanuele Castellano per la categoria Children e Gabriele Saluto per la categoria Pulcini.

I tre ragazzi portano a casa un goloso pacco dono.

“Il miglior atleta è colui che non ha mai mollato, nonostante le avversità e i sacrifici che ha dovuto fare per mantenere alto il suo livello.” – dice il DT Fabio Tessore – “Il miglior atleta è colui che è stato con noi tutto l’anno, a partire dalla preparazione atletica fino a oggi. Colui che ci ha sempre creduto, anche quando era proprio ora di appendere gli sci al chiodo. Ha spinto fino alla fine e ha dato tutto per il suo gruppo“.

L’Equipe Pragelato ripartirà dalla preparazione a secco. Appuntamento a partire dal 1 luglio nella splendida cornice di Pragelato. Si ricorda che le settimane hanno un’impronta ludico sportiva e sono aperte anche ai bambini non sciatori che soggiornano in Pragelato e dintorni durante l’estate.