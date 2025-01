“100 lire nella tasca”, spettacolo teatrale

Barbie Bubu, Berardi, Prandi, Orlando in: “100 lire nella tasca”

Venerdì 31 Gennaio Ore 21.00 Via Mombarcaro 99/B Torino Zona Santa Rita

“100 lire nella tasca”

Teatro Canzone

Progetto ideato e scritto da Domenico Berardi con:

Chitarra: Luigi Orlando & Charlie Prandi

Cantante/ Attrore: Barbie Bubu

Attore: Domenico Berardi

Parafrasando le parole della famosa canzone, intendiamo tracciare un percorso che parte dalla musica italiana di fine ‘800, colonna sonora delle tappe fondamentali della storia sociale del nostro paese in relazione alla nascita del Jazz.

Attraverso documenti tratti dall’archivio storico dei grandi flussi migratori dei nostri connazionali vogliamo far riascoltare i brani musicali più popolari di un’epoca che ha unito il Vecchio Continente al Nuovo in una poliedricità di stili sonori.

Mignonette, Ria Rosa, Enrico Caruso, Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini sono alcuni dei grandi nomi del passato che intendiamo riproporre insieme a Nick La Rocca, Louis Armstrong, Dizzy Gillespie e George Gershwin: canti popolari e musica lirica, work songs, jazz e blues riuniti – con la forza o con la speranza – in quella terra ricca di contraddizioni e opportunità chiamata “America”.

Non si tratta di uno spettacolo, ma di una vera e propria traversata sulla scia della storica Grande Emigrazione di fine ‘800, che ha determinato il cambiamento del panorama musicale e culturale delle generazioni successive in gran parte del mondo: un monito per la nostra generazione che deve fare i conti, ogni giorno, con culture diverse dalla propria.