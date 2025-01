In competizione a Perspectives e Forum della 75° Berlinale i lunghi d’esordio di due autrici sviluppati dal TorinoFilmLab Little trouble girls di Urska Djukic e Houses di Veronica Nicole Tetelbaum; e nove nuovi film di alumni TFL, tra cui uno in Concorso Ufficiale.

Quando sta per iniziare il suo diciottesimo anno di attività, il TorinoFilmLab si conferma come lab & hub di talenti dell’audiovisivo internazionale, riconosciuti dai più importanti festival cinematografici mondiali.

Lo dimostra la selezione della 75a Berlinale (13 – 23 febbraio) nel cui programma si ritrovano due titoli realizzati proprio grazie al TFL, tra cui Little trouble girls di Urska Djukic, che venerdì 14 febbraio aprirà la nuova sezione Perspectives, dedicata a lungometraggi d’esordio internazionali capaci di offrire nuove prospettive sul mondo e caratterizzati da un linguaggio audace e fluido.

In competizione tra 12 lungometraggi, Little trouble girls (Kaj ti je deklica) è l’opera prima di Urska Djukic ed è prodotto da Jožko Rutar, entrambi alumni sloveni del programma FeatureLab 2021. La protagonista è una timida ragazza di sedici anni che frequenta il primo anno del coro di una scuola cattolica, altalenando tra la sua curiosità per l’erotismo e le aspettative verso il contesto in cui si trova. Il film è una co-produzione tra Slovenia, Italia, Croazia, Serbia – tra i co-produttori anche l’italiana Staragara IT – e sarà distribuito in Italia da Tucker Film.

Sempre in Perspectives, il regista Mohamed Rashad presenta The settlement (Al mosta’mera), sviluppato all’interno del programma dedicato a filmmaker del mondo arabo, nel 2022, e coprodotto da Egitto, Francia, Germania, Quatar, Arabia Saudita. Il film è la storia dei giovani fratelli Hossam e Maro a cui viene offerto un impiego nella stessa fabbrica in cui è morto accidentalmente il padre. Lavoro che li costringe a stare sempre a contatto con l’uomo responsabile della sua morte.

Nella sezione Forum, che vede in concorso 30 film da cinque continenti, troviamo Houses (Batim), primo lungometraggio scritto e diretto da Veronica Nicole Tetelbaum, alumna TorinoFilmLab che nel 2019 ha partecipato al programma FeatureLab. Il film – coproduzione tra Israele e Germania – racconta il viaggio trasformativo di Sasha, una persona non-binary di 28 anni che torna a Safed, cittadina israeliana dove, negli anni ’90, si era trasferito con la famiglia dall’ex Unione Sovietica. Attraverso la visita alle case della sua infanzia e ai luoghi della memoria, Sasha tenta di ricostruire i ricordi del passato, affrontando vecchie paure e cercando pace interiore e accettazione di sé.

Inoltre, autori e registe della community TFL portano in selezione a Berlino nove film, di cui uno nel Concorso Ufficiale: Timestamp (Strichka chasu) della regista ucraina Kateryna Gornostai, che ha partecipato al TorinoFilmLab nel 2024 con un nuovo lungometraggio attualmente in lavorazione. In Forum Gianluca e Massimiliano De Serio con il documentario Canone Effimero; Philbert Aimé Mbabazi Sharangabo con Minimals in a Titanic World; Elmar Imanov con The Kiss of the Grasshopper. In Panorama, Jeanette Nordahl con Beginnings, e Çağla Zencirci e Guillaume Giovanetti con Confidante. In Berlinale Special Burhan Qurbani con No Beast. So Fierce e Tom Shoval con A Letter to David; infine, Jan-Ole Gerster con Islands in Berlinale Special Gala.

Sotto l’egida del Museo Nazionale del Cinema di Torino, il TorinoFilmLab prosegue dal 2008 la sua missione di scoprire e valorizzare idee, autrici, registi e professionisti del settore audiovisivo internazionale, accompagnandoli nel percorso creativo di realizzazione di film e serie tv.