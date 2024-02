Festa di Carnevale a Sauze d’Oulx

SAUZE D’OULX – Un sabato in maschera e molto probabilmente sotto la neve: una doppia festa per il Carnevale a Sauze d’Oulx. Il Consorzio Fortur con il patrocinio del Comune di Sauze d’Oulx e la collaborazione della Pubblica Assistenza e delle Scuole di Sci e Sci Club organizza per Sabato 10 Febbraio la “Sfilata di Carnevale”.

L’appuntamento è per le ore 18 al Campetto Clotes. Di qui partirà la variopinta sfilata che si concluderà in Piazza III Reggimento Alpini dove verrà bruciato simbolicamente il Carnevale e dove, con animazione musicale, la Pubblica Assistenza di Sauze d’Oulx distribuirà bevande calde e bugie.

L’evento è aperto a tutti, bambini e adulti con l’invito a mascherarsi e a divertirsi come conferma la presidente del Consorzio Fortur Serenella Marcuzzo: “Quest’anno abbiamo voluto provare ad organizzare un’unica grande festa di Carnevale che possa unire tutto il paese. Ringraziamo per la collaborazione gli Sci Club e le Scuole di Sci che sfileranno ciascuno con un tema specifico e la Pubblica Assistenza sempre disponibile. L’idea è quella di presentare una bella sfilata per il paese e poi finire in piazza con musica e rinfresco. Se le previsioni meteo non verranno smentite dovremmo anche avere la neve a farci compagnia e a rendere ancor più magica la festa di Carnevale. Aspettiamo bambini e adulti in maschera per divertirci tutti assieme”.

Ph: Vialattea Images

Ufficio stampa Comune di Sauze d’Oulx