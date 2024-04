Al via le celebrazioni per i 90 anni dell’Iss con il presidente Mattarella

Hanno preso il via oggi, con una cerimonia alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, le celebrazioni dell’Iss per i 90 anni dalla fondazione dell’Istituto, avvenuta il 21 aprile 1934.

Prima della cerimonia il Presidente ha incontrato due ricercatrici e un ricercatore dell’Istituto: Chiara Acchioni, 37 anni, vincitrice di due bandi di ricerca per under 40 con i suoi studi sul virus Hiv; Matteo Mancini, 35 anni, rientrato in Italia nel 2022 dopo diversi anni all’estero, vincitore del primo bando Iss Starting Grant per i suoi studi sui biomarcatori non invasivi per la malattia di Alzheimer; Benedetta Armocida, 35 anni, coordinatrice del progetto europeo Jacardi, la principale iniziativa scientifica continentale nel campo delle malattie cardiovascolari.

Un saluto al Presidente è arrivato anche dal’Oceano Pacifico, in collegamento con due giovani ricercatrici in formazione dell’Iss, Giorgia Mattei e Lorenza Notargiacomo, che sono a bordo della nave Amerigo Vespucci nell’ambito del progetto ‘Sea Care’, che raccoglie campioni lungo le rotte sia della Vespucci che di altre unità navali della Marina Militare per ottenere dati sullo stato di salute degli oceani.

La cerimonia, che ha visto la partecipazione della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri, è stata aperta dalla proiezione di un video sulla storia dell’Istituto, a cui hanno fatto seguito i discorsi del presidente dell’Iss Rocco Bellantone e del Ministro della Salute Orazio Schillaci. Presente anche il Direttore Generale Andrea Piccioli, responsabile per l’Iss del progetto Sea Care.

Durante la cerimonia sono state esposte sei tavole anatomiche originali del Canova e alcuni testi rari di anatomia che fanno parte della collezione raccolta dal primo direttore dell’Istituto, Domenico Marotta. Il programma completo delle iniziative, disponibili sulla pagina dedicata, prevede anche un annullo filatelico dedicato all’anniversario e un ciclo di conferenze scientifiche, organizzate dai Dipartimenti e Centri dell’Istituto, in cui verranno invitati a confrontarsi sui temi più attuali della ricerca scientifica alcuni esperti di fama internazionale che dialogheranno con i ricercatori dell’Iss.

