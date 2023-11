Artissima 2023 celebra tre decenni di impegno nella promozione dell’arte contemporanea in Italia.

Dal 3 al 5 novembre, l’arte contemporanea farà la sua maestosa comparsa presso l’Oval Lingotto Fiere di Torino.

Con un tema coinvolgente e una varietà di sezioni che riflettono la diversità dell’arte contemporanea, la fiera continua a prosperare come un punto di incontro cruciale per il mondo dell’arte, attirando i più illustri protagonisti dell’arte contemporanea e offrendo nuove opportunità agli artisti emergenti.

Artissima è un appuntamento unico nel suo genere, che riesce a catturare un pubblico selezionato composto da collezionisti, professionisti del settore e appassionati d’arte. Ad ogni edizione, Artissima si afferma come la fiera preferita da curatori, direttori di istituzioni d’arte, fondazioni e patron di musei in tutto il mondo.

L’edizione del 2023 avrà come tema “Relations of Care,” tratto da un saggio dell’antropologo brasiliano Renzo Taddei. Questo tema apre le porte a una riflessione sull’arte contemporanea come veicolo di connessione, empatia e cura nei confronti del mondo e delle sue molteplici sfaccettature.

La fiera presenterà le sue quattro sezioni consolidate: la Main Section, New Entries, Monologue/Dialogue e Art Spaces & Editions, insieme a tre sezioni curate: Disegni, Present Future e Back to the Future. In totale, saranno coinvolte 181 gallerie italiane e internazionali, ciascuna portatrice di un’interpretazione unica dell’arte contemporanea.

Un aspetto significativo di Artissima è il riconoscimento e l’appoggio agli artisti emergenti, alle artiste e alle gallerie partecipanti. Durante la fiera, verranno assegnati tre importanti premi insieme a due riconoscimenti e sei supporti istituzionali.

Questi premi rappresentano un trampolino di lancio per gli artisti emergenti, poiché sono giudicati da curatori e direttori dei principali musei d’arte contemporanea del mondo. Questa attenzione alle nuove voci dell’arte contemporanea contribuisce a mantenere Artissima in prima linea nell’ambito delle fiere d’arte internazionali.

E’ possibile acquistare i biglietti su vivaticket

Ph: Artissima Fair