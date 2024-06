Cap Nord Ovest ha presentato il suo primo Report di Sostenibilità, segnando un importante passo avanti verso una gestione aziendale sempre più responsabile e orientata allo sviluppo sostenibile. Questo documento testimonia l’impegno crescente dell’azienda nel promuovere iniziative che integrano le dimensioni ambientale, sociale e di governance.

“Il nostro primo Report di Sostenibilità rappresenta non solo una rendicontazione delle nostre attività, ma anche una dichiarazione del nostro impegno a integrare la sostenibilità in tutte le nostre operazioni aziendali”, ha dichiarato Adriano Cavallito, Presidente di Cap Nord Ovest. “Nel corso del 2023, abbiamo esaminato attentamente l’impatto del nostro operato sull’economia, sull’ambiente e sulle persone, inclusi i diritti umani. Questo processo ci ha permesso di identificare chiaramente i temi cruciali che guideranno le nostre strategie future. Abbiamo anche collaborato con Deloitte & Touche, la nostra società di revisione per il prossimo triennio, per garantire l’accuratezza e la qualità del nostro Report di Sostenibilità”.

Il Report è stato redatto in conformità con i “Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards” (GRI), garantendo equilibrio, chiarezza, accuratezza, tempestività, comparabilità e affidabilità nelle informazioni presentate. Cap Nord Ovest ha prestato particolare attenzione alla consultazione dei propri stakeholder e al contesto di sostenibilità in cui opera, al fine di identificare i temi rilevanti e valutare gli impatti delle proprie attività.