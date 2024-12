Il 2024 si chiude alla grande sulla pista dell’ippodromo di Vinovo che non chiuderà nemmeno il . Otto corse che cominceranno appena prima delle 14:00 e avranno il loro clou nella finale della Maratonina d’Inverno, un grande classico per l’ultimo appuntamento dell’anno.

Saranno 12 i cavalli anziani al via in una prova che ricorda da vicino quelle di Vincennes e di altri ippodromi francesi. In particolare saranno 5 al primo nastro dei 2.620, altrettanti al secondo dei 2.640 e 2 all’ultimo dei 2.660 metri. Il favorito evidente è Dubhe Prav: nonostante i 40 metri di décalage, il portacolori della Sant’Eusebio, allievo di Santo Mollo, ha nelle gambe una prestazione tale da poter impensierire i rivali. E in effetti sono molti a poter ambire al trofeo: Zandroz e Agrado al primo nastro, ma anche Due Italia e Dakovo Mail al secondo i più temibili..

Nelle altre corse del programma spiccano il premio Francia e il Premio Parigi. Nel primo caso,m corsa riservata ai 4 anni con partenza dai nastri sulla distanza del doppio km. Dal fondo scatteranno Eclatant e Simone Mollo che arrivano dalla bella affermazione milanese. Nel Parigi, invece, sul miglio rivedremo il bellissimo Fuoco Degli Dei ha le potenzialità per ripetere l’ultimo successo sulla pista, questa volta con Francesco Di Stefano alle guide anziché il solito Marco Stefani. Di rilievo anche il premio Bordeaux, riservato ai Gentlemen alle guide dei cavalli di loro proprietà. Favori del pronostico per Dream Breed e Michele Bechis, recenti vincitori a Milano di una corsa con qualificazione e finale. Al solito ingresso libero e gratuito per tuti, con il ristorante panoramico Hippobreak e il bar aperti al pubblico.

Sarà il modo migliore per mandare in archivio un anno molto intenso e anche proficuo per l’ippodromo di Torino, caratterizzato da grandi prestazioni in pista e da tanto spettacolo fuori. Non a caso la Città Metropolitana di Torino e la Regione Piemonte con i loro patrocini hanno gratificato gli sforzi di Hippogroup Torinese. Tutto questo in attesa di ritrovarci a metà con la nuova stagione che promette emozioni forti.