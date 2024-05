Il 25 e 26 maggio 2024 presso il Parco Cascina Vigna a Carmagnola (TO) si svolgerà un evento d’eccezione, il primo Concorso Nazionale di Morfologia dedicato al Cavallo Purosangue Arabo intitolato Parco Vigna Arabian Horse Show, organizzato dal Comune di Carmagnola e dall’Associazione Regionale Allevatori del Piemonte (ARAP), con l’affiliazione dell’ANICA (Associazione Nazionale Italiana del Cavallo Arabo) e dell’ECAHO (European Conference of Arabian Horse Organization)

Parco Vigna Arabian Horse Show: per la prima volta organizzato in Piemonte

L’evento di morfologia di categoria C nazionale vedrà sfilare dei bellissimi esemplari di purosangue arabo di proprietà di allevatori italiani, per contendersi gli ambiti titoli di Campione Assoluto Puledri, Campionessa Assoluta Puledre, Campionessa Assoluta Fattrici e Campione Assoluto Stalloni. Due giorni all’insegna dell’eleganza e della bellezza del cavallo per eccellenza, l’arabo.

Si tratta di un evento esclusivo, unico in Italia nel 2024, che richiamerà a Carmagnola anche i principali centri di addestramento nazionali, un nutrito gruppo di operatori del settore e appassionati.

Lo show vedrà la partecipazione di oltre 50 bellissimi esemplari di cavalli arabi, dai puledri di un anno alle prestigiose fattrici e agli imponenti stalloni, che incanteranno il pubblico con la loro maestosa presenza, i movimenti eleganti e potenti, le caratteristiche code sventolate in alto e il carisma che li contraddistingue.

Una giuria internazionale d’eccezione valuterà tutti i cavalli che entreranno nel ring, piazzati e in movimento. “È davvero un grande onore poter contare sull’esperienza e la competenza di quattro giudici del calibro della dott.ssa Laura Mascagna, della dott.ssa Sylvie Eberhardt dalla Germania, del dott. Cristian Moschini e di Mr. Alqahtani Zayed Saad dagli Emirati Arabi Uniti – sottolinea Daniele Giaccone di ARAP e membro della Commissione Disciplinare Nazionale dell’ANICA.

Un’esperienza imperdibile per coloro che desiderano immergersi in un’affascinante passeggiata nel suggestivo Parco di Cascina Vigna durante l’ultimo fine settimana di maggio.

Parteciperà all’organizzazione la sezione di agraria dell’Istituto Baledessano-Roccati di Carmagnola.

L’intero evento verrà trasmesso in streaming a livello internazionale attraverso la piattaforma Arabian Essence, supporto di eccellenza del settore e vetrina di rilievo.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a parcovignaaht@arapiemonte.it

L’organizzazione esprime soddisfazione per l’ottenimento del patrocinio dell’ECAHO (European Conference of Arab Horse Organizations) per questo importante evento che promuove la città di Carmagnola anche in ambito internazionale e costituisce un importante supporto all’allevamento italiano.

Parco Vigna Arabian Horse Show: il programma

Venerdì 24 maggio

– dalle ore 11:00 Arrivo e scuderizzazione dei cavalli

Sabato 25 maggio

– dalle ore 9:30 Concorso riservato alle/ai puledre/i di 1 e 2 anni

– dalle ore 15:00 Concorso riservato alle/ai puledre/i di 3 anni e alle fattrici

Domenica 26 maggio

– dalle ore 9:30 Concorso riservato alle/ai puledre/i nati nel 2024 e agli stalloni

– dalle ore 15:30 Campionati finali puledre, puledri, fattrici e stalloni