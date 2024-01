Ancora pochi giorni per presentare domanda per la gestione del Bike Hotel realizzato nella splendida cornice di Villa Picchetta a Cameri (NO).

L’Ente di gestione delle aree protette Ticino e Lago Maggiore ricorda che fra pochi giorni scadrà il termine per manifestare interesse per l’affidamento della concessione in uso della guest house denominata “Bike Hotel di Villa Picchetta in Comune di Cameri”.

Sul sito dell’Ente è consultabile il testo dell’avviso e scaricabile il modulo per presentare istanza che dovrà essere inoltrata a mezzo di posta elettronica certificata con firma digitale, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 08/01/2023.

“Il Bike Hotel – ricorda la Presidente dell’Ente, Erika Vallera – è una struttura che l’Ente di gestione ha creato nei locali della propria sede legale, Villa Picchetta, attraverso un recupero strutturale inserito fra le azioni del progetto “In Bici a Pelo d’Acqua”, con capofila l’ATL Terre dell’Alto Piemonte, finanziato dal programma di cooperazione transfrontaliera INTERREG V. Un concept innovativo per questa struttura ricettiva creata appositamente per i cicloturisti e dotata di comfort utili a chi percorre il nostro territorio con la bici. La Guest House di Villa Picchetta rappresenta un tassello importante per lo sviluppo del turismo lento e la promozione della fruizione sostenibile all’interno del Parco, oltre ad accrescere l’attratività turistica dell’intera area”.

L’unità immobiliare è strutturata su due piani, al piano terra è presente una Ciclo Officina con deposito biciclette e stazione di ricarica. Al primo piano sono presenti due camere con bagno per un totale di 9 posti letto, oltre ad una sala comune dotata di forno a microonde, frigo bar e televisione.

L’aggiudicatario dovrà garantire come condizione minima l’apertura nei weekend e giorni festivi per tutto l’anno e la gestione e manutenzione delle dieci biciclette elettriche acquisite con i fondi dell’Unione Europea INTERREG da concedere in uso gratuito ai fruitori del Parco.