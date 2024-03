Domani, 22 marzo, evento CREA al MASAF per celebrare la Giornata Mondiale dell’Acqua 2024

Il CREA Politiche e Bioeconomia, in collaborazione con la Fondazione Ewa, Earth and Water Agenda, celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua 2024 con un evento in programma il 22 marzo al MASAF, per divulgare casi studio virtuosi a livello nazionale e internazionale sui temi dell’acqua, della sicurezza e della sovranità alimentare con relatori provenienti da Enti ed Istituzioni pubbliche e private e per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’acqua e delle questioni legate alla gestione delle risorse idriche in tutto il mondo.

L’evento, suddiviso in due sessioni (I sessione: Politiche di intervento attuali e future per l’acqua e la sovranità alimentare; II sessione: Progetti e buone pratiche per il raggiungimento degli SGD), si propone l’obiettivo di riunire i principali attori che si occupano della risorsa idrica e della sicurezza alimentare attraverso l’analisi delle politiche attuali e possibili scenari futuri, per poi condividere con il pubblico esperienze e azioni implementate a livello nazionale e internazionale, nel solco degli obiettivi ONU di Sviluppo Sostenibile.

Il contributo di ciascun Ente e Istituzione confluirà in un documento di posizionamento (Position Paper), che verrà firmato a fine incontro per sancire l’impegno tecnico-politico nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e stimolare la capacità di cooperazione e di governance della risorsa idrica.

I temi affrontati nel Position Paper vanno dalla disponibilità della risorsa idrica, a garanzia della sicurezza e sovranità alimentare, fino alla riduzione e gestione del rischio, alla definizione di un piano Acqua per l’Italia e alla creazione di una “idrodiplomazia”.

All’evento parteciperanno, infatti, attori internazionali e nazionali che si confronteranno sul tema acqua per la pace e acqua per la sovranità e sicurezza alimentare, declinando gli interventi sulla base delle proprie competenze ed esperienze.

Per tutti i dettagli della Giornata, in allegato il programma dell’evento.