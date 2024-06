A Sauze d’Oulx al via la stagione escursionistica

Grandi novità per la rete sentieristica di Sauze d’Oulx in vista dell’imminente stagione escursionistica estiva. I lavori di sistemazione dei sentieri esistenti son già stati terminati e nuovi sentieri sono pronti per essere messi alla prova dagli escursionisti.

Un grande lavoro di pulizia, soprattutto dopo gli ingenti danni provocati dai forti venti di fine anno e dalle copiose nevicate del mese di marzo, che ha richiesto un impegno ulteriore alla ditta Allemand che ha in gestione la manutenzione della rete escursionistica.

La grande novità della stagione escursionistica è rappresentata dalla possibilità di percorrere in tutta sicurezza il tratto da Jouvenceaux sino a Sportinia. Stiamo parlando del Sentiero 12 che da Jouvenceaux conduce a Tachier e di qui a Sarnas e termina a Sportinia. Sentiero 12 che può essere raggiunto anche usufruendo del Sentiero Dorato che permette di immettersi sul percorso che porta a Sarnas e a Sportinia passando per Tachier.

Non solo sentieri tirati a lucido, ma anche nuove infrastrutture ad uso degli escursionisti. Infatti nei lavori di rimessa in funzione dei sentieri è stata realizzata una fontana sopra l’abitato di Tachier ed un’area attrezzata sotto la frazione Tachier in prossimità della cappella di Sant’Anna.

L’opera di pulizia e messa in sicurezza dei sentieri ha visto anche un importante intervento sull’area di Gran Villard.

La soddisfazione per questa nuova offerta estiva dalla presidente del Consorzio Fortur Serenella Marcuzzo: “Quest’anno la rete sentieristica di Sauze d’Oulx non solo è pronta in anticipo per soddisfare le richieste che già arrivano di spazi in cui praticare l’escursionismo, ma si è ampliata ed offre ora una nuova importante varietà di percorsi. Con i lavori realizzati un unico grande sentiero permette ora di collegare la frazione Jouvenceaux con Sportinia dando così la possibilità i nostri turisti di potersi cimentare in passeggiate in tutta sicurezza e a loro riservate”.