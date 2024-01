Settimane bianche a Sestriere

Sestriere, 8 gennaio 2024 – Adesso ci siamo, le nevicate di inizio 2024, accompagnate da un sensibile calo delle temperature tornate di diversi gradi sotto zero, aprono le danze per le settimane bianche. Dalla metà di gennaio in poi gli appassionati di sci sanno che possono godere appieno delle condizioni invernali con Sestriere che, complice la nevicata dell’Epifania, ha fatto il pieno di neve sia al Colle che nelle frazioni di Borgata, Champlas du Col e Champlas Janvier.

“La nevicata dell’Epifania ha consentito di sistemare la situazione generale delle piste, creando le premesse per settimane bianche ottimali. Questo anche dal punto di vista della convenienza grazie alle offerte dedicate hotel+skipass messe a punto dal Consorzio Turismo Sestriere in collaborazione con alberghi, residence e Vialattea. Anche le scuole di sci del territorio offrono in questo periodo promozioni interessanti per imparare a sciare o migliorare il proprio livello. Tutt i gli operatori sono pronti e motivati per accogliere gli sciatori che sceglieranno di trascorrere una settimana bianca a Sestriere e sulle piste della Vialattea”- ha commentato Gianni Poncet, Sindaco di Sestriere.