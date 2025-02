I Paesaggi Terrazzati Viticoli e Agricoli del Mombarone primo sito piemontese patrimonio nazionale si sono presentati a Roma alla Camera dei Deputati

Mercoledì 5 febbraio 2025 presso la sala stampa della Camera dei Deputati si è svolta una Conferenza Stampa dal titolo “I Paesaggi Terrazzati Viticoli e Agricoli del Mombarone nel Canavese Diventano Patrimonio Nazionale”, che ha riscosso un grande interesse sia nella comunità locale che a livello nazionale.

Il contesto è stato quello del recente inserimento dei “Paesaggi Terrazzati Viticoli e Agricoli del Mombarone” nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico, delle Pratiche Agricole e delle Conoscenze Tradizionali sancito dal Decreto Ministeriale del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida dello scorso 18 dicembre 2024.

La conferenza stampa è stata promossa dall’on. Alessandro Giglio Vigna Presidente della Commissione Politiche UE e moderata da Cristina del Tutto Direttore di Radio Parlamentare – Percorso Consapevole. Della realtà politica nazionale oltre all’on. Alessandro Giglio Vigna sono intervenuti l’on. Mirco Carloni Presidente della Commissione Agricoltura, l’on. Alberto Gusmeroli Presidente della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo e l’on. Luigi D’Eramo Sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

A seguire hanno preso la parola gli Amministratori dei quattro Comuni canavesani coinvolti nell’area diventata primo sito piemontese riconosciuto quale patrimonio nazionale, ovvero Ivo Peretto Presidente dell’Unione Montana Mombarone e Sindaco di Settimo Vittone, Fausto Francisca Sindaco di Borgofranco di Ivrea, Fabio Peretto Vicepresidente dell’Unione Montana Mombarone e Sindaco di Carema ed Ellade Giacinta Peller Sindaco di Nomaglio.

La conferenza stampa è poi proseguita con una riflessione del Prof. Marco Devecchi Presidente del Centro Studi per lo Sviluppo Rurale della Collina dell’Università di Torino nella sua veste di membro del Comitato promotore della candidatura seguita da una presentazione a cura dell’Agronomo Dott. Agr. PhD Enrico Pomatto in qualità di Responsabile e coordinatore dell’iter di candidatura al Registro Nazionale, che ha illustrato il percorso di riconoscimento avviato nel 2018, i risultati delle analisi svolte e le ulteriori prospettive di valorizzazione di respiro internazionale.

L’incontro si è concluso con un intervento del produttore locale Adriano Giulio Giovanetto. Tutti i partecipanti hanno convenuto sull’importanza della valorizzazione del paesaggio rurale storico del Mombarone e degli altri paesaggi agrari di importanza nazionale e delle attività agricole che in essi operano e che a tale fine è fondamentale una forte sinergia tra tutti i livelli istituzionali coinvolti, le comunità e gli stakeholders locali.

Alla conferenza stampa hanno inoltre partecipato molte figure di alto profilo a vario titolo impegnate nella conservazione e promozione dei paesaggi rurali storici. Le celebrazioni per l’avvenuto riconoscimento proseguiranno ora con un fitto calendario di attività per il 2025.

Il prossimo evento di presentazione sarà una conferenza stampa presso la Sala Trasparenza della Regione Piemonte in programma per l’11 marzo. Il 14 marzo in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio si svolgerà invece un Convegno internazionale presso la Sala Panoramica del 15° piano della Città Metropolitana di Torino con contributi scientifici di alto profilo.

A seguire le celebrazioni si sposteranno a livello locale in occasione delle feste dedicate al sistema agricolo e ai suoi prodotti già in calendario nel corso dell’anno. In ogni iniziativa verranno invitati altri paesaggi italiani iscritti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico al fine di stimolare la creazione di reti virtuose di scambio e collaborazione.