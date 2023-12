SESTRIERE – La stagione turistica invernale 2023/2024 di Sestriere è partita alla grande. Come un per un centometrista, è scattata dai blocchi di partenza giovedì 7 dicembre con una progressione impressionante fin dai primi metri arrivando al traguardo con un tempo eccezionale, da record, in questo caso di presenze nelle strutture ricettive e nelle seconde case. Venerdì 8 e sabato 9 dicembre, la sera, sembrava di essere a Capodanno: tanta gente per le vie del Colle sotto una nevicata in un clima festoso con le sfavillanti luminarie e l’albero di Natale in Piazza Fraiteve, a donare una magica atmosfera.

Un week end lungo iniziato giovedì con oltre 2000 ragazzi provenienti da tutta Italia che hanno animato la seconda edizione di Snow Week Sestriere. Un mix di assoluto divertimento, sci sulle piste Vialattea, musica e after ski a La Gargote con performance “plein air” sotto le stelle da parte di Dj e producer molto apprezzati a par tire da “IL PAGANTE”, Paolo Noise, “RICH MORE”, e altri ancora, una festa poi proseguita con le impareggiabili notti alla discoteca Tabata.

“Sestriere è stata letteralmente presa d’assalto – ha commentato il Sindaco Gianni Poncet – da migliaia di appassionati di montagna. Abbiamo avuto un avvio di stagione invernale che ha superato ogni più rosea aspettativa. Un week end lungo che ha portato moltissimi sciatori a Sestriere e sulle piste della Vialattea. Grande l’afflusso anche nell’apres ski, in particolare nella serata di venerdì con la performance di un artista internazionale, molto apprezzato, che ha fatto da richiamo per moltissimi giovani. Adesso siamo già proiettati in un mese di dicembre, partito alla grande, che ci porterà alle festività natalizie sino al Capodanno che si preannuncia sold out, anticipato il 30 dicembre dalle ore 21.00, dalla magia della Fiaccolata dei Maestri delle Scuole di Sci che insegnano a Sestriere”.

Ufficio stampa | Comune di Sestriere