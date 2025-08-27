Vinovo Blues Festival – Aspettando l’edizione 2025
Negli ultimi anni, il Vinovo Blues Festival ha acceso le notti d’estate con un mix esplosivo di musica, passione e talento, diventando uno degli appuntamenti più amati dagli appassionati del genere in Piemonte.
Tra chitarre infuocate, voci soul e atmosfere travolgenti, il festival ha ospitato grandi nomi del blues italiano e internazionale, regalando emozioni autentiche sotto le stelle. Le edizioni precedenti hanno trasformato Vinovo in un piccolo tempio del blues, dove tradizione e sperimentazione si incontrano tra suoni caldi, street food, birre artigianali e pubblico entusiasta.
E ora si riparte!
L’edizione 2025 si preannuncia ancora più potente: nuove band, nuovi suoni, stessa anima blues.
Programma Vinovo Blues festival 2025
30 Agosto
- Bullfrog Blues
- The Good Gheddo Trio with Alberto Marsico
- Grace Quaranta
31 Agosto
- Interferenze soul & funky
- Melty Groove
- Scheol Dilu Miller & The Longs’ Valley blues band
Stay tuned… il cuore del blues batte ancora a Vinovo!
#VinovoBluesFestival2025 #FeelTheBlues #LiveMusic #BluesInTown