Vinovo Blues festival 2025

Negli ultimi anni, il Vinovo Blues Festival ha acceso le notti d’estate con un mix esplosivo di musica, passione e talento, diventando uno degli appuntamenti più amati dagli appassionati del genere in Piemonte.

Tra chitarre infuocate, voci soul e atmosfere travolgenti, il festival ha ospitato grandi nomi del blues italiano e internazionale, regalando emozioni autentiche sotto le stelle. Le edizioni precedenti hanno trasformato Vinovo in un piccolo tempio del blues, dove tradizione e sperimentazione si incontrano tra suoni caldi, street food, birre artigianali e pubblico entusiasta.

E ora si riparte!
L’edizione 2025 si preannuncia ancora più potente: nuove band, nuovi suoni, stessa anima blues.

Programma Vinovo Blues festival 2025

30 Agosto

  • Bullfrog Blues
  • The Good Gheddo Trio with Alberto Marsico
  • Grace Quaranta

31 Agosto

  • Interferenze soul & funky
  • Melty Groove
  • Scheol Dilu Miller & The Longs’ Valley blues band

Stay tuned… il cuore del blues batte ancora a Vinovo!

