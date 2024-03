Mercoledì 20 marzo 2024 ore 20:30 Salone Lanzo Incontra – Piazza Rolle, Lanzo Torinese. Prima proiezione pubblica del Documentario Il respiro di Sarajevo. La storia di Sanja e Zoran di Fabiana Antonioli e Andrea D’Arrigo.

Sanja e Zoran sono una coppia di Sarajevo che vive in provincia di Torino dal 28 settembre 1993. Nati e cresciuti senza barriere ideologiche, pienamente coinvolti nella vita culturale e sociale della loro città di origine, sono drammaticamente costretti a subire, per alcuni mesi, la lacerante esperienza del più lungo assedio bellico della storia del XX secolo. Riescono a fuggire e, dopo alcune vicissitudini, giungono in Italia insieme al figlio di un anno d’età. Accolti inizialmente a Torino, grazie all’aiuto di un gruppo di amici torinesi conosciuti qualche anno prima della guerra durante una vacanza, sono poi seguiti dal Comitato accoglienza profughi ex Jugoslavia del capoluogo piemontese e ospitati in un paese delle montagne vicine da chi decide di aprire generosamente la propria casa, dando loro l’opportunità di ricominciare.

A distanza di trent’anni da quegli eventi, il documentario vuole ripercorrere la loro storia attraverso una narrazione corale frutto di una intensa campagna di interviste realizzate da Fabiana Antonioli (regista dei pluripremiati Finché morte non ci separi/2008 e L’ultimo viaggio del Conte Rosso/2016) e da Andrea D’Arrigo (responsabile dell’Archivio Istoreto), ma vuole anche raccontare il volto multiforme di Sarajevo, le sue aperture e le sue contraddizioni, la sua dignità, il suo respiro.

Città di Lanzo Torinese