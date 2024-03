Peter Freestone ricorda Freddie Mercury al Valsusa Filmfest

Tra gli appuntamenti della 28a edizione del Valsusa FilmFest, in programma tra il 12 aprile e il 14 maggio in vari comuni della Valle di Susa, sabato 13 aprile alle ore 21 al Teatro Magnetto di Almese è in programma un evento eccezionale ed esclusivo.

Peter Freestone, assistente personale e grande amico di Freddie Mercury per 11 anni, sarà per prima volta in Piemonte come protagonista principale di “Peter Freestone Remembers Freddie”, un evento in cui racconterà la sua vita trascorsa con la famosa rockstar.

Peter conobbe Freddie nel 1979, quando lavorava come addetto al guardaroba del Royal Ballet. Dopo poco tempo la rockstar lo cercò affinchè si occupasse dei costumi da tour dei Queen, per poi diventare suo assistente ù personale per gli undici anni successivi.

Tra i due nacque un’amicizia profonda che durò fino all’ultimo giorno di vita del leggendario frontman dei ù Queen. Peter è stato un tuttofare per Freddie nella sua vita privata e in quella lavorativa, durante momenti di ù gloria e periodi bui. Viveva nella casa di Freddie ed è stato per lui cuoco, cameriere, segretario, autista, ù bodyguard, infermerie e tutto ciò di cui c’era bisogno… ma soprattutto un grande amico.

Con la regia di Daniele Croce e la conduzione di Maurizio Pisu, l’evento prevede inoltre la partecipazione ù di Milan Devinne, cantante e manager di Peter Freestone, e il concerto della italian tribute band “Classic ù Queen”. Le traduzioni saranno a cura della Prof.ssa Carmen Loglisci.

Il regista dell’evento Daniele Croce è anche batterista dei Classic Queen e curatore per il Valsusa Filmfest della sezione di concorso Cortometraggi.

Nella vita è anche un docente di storia del cinema ed ha iniziato a studiare musica all’età di otto anni dal maestro Giuseppe Ravetto, imparando a suonare la tromba e poi innamorandosi della batteria. Nel 1993 si imbatte in uno spot televisivo che aveva come colonna sonora “Living On My Own”.

Rimase folgorato dal pezzo e da lì a poco inizio ad appassionarsi ai Queen e a Freddie Mercury, al punto di diventare collezionista di dischi e rarità. Nel 1997 fa parte degli “Stato Solido”, la sua prima band, che si trasformerà negli “Algoritmo”. Dal 2005 iniziò a suonare con gli amici “Kinds Of Magic”, intraprendendo moltissimi concerti e dal 2021 ha inizio parallelamente la nuova avventura musicale con i “Classic Queen”.

I “Classic Queen” sono composti dal cantante Alessandro Boartetto, da Chiara Odetto al basso, Luca Betti alla chitarra elettrica e Daniele Croce alla Batteria.

Milan Devinne, al secolo Milan Šatník, è un cantante ceco con radici tedesche, attore occasionale e produttore di eventi. È l’unico ceco che è apparso nel film Bohemian Rhapsody insieme a Rami Malek e Alan Leech. È il destinatario del premio per il progetto mondiale nella lotta contro l’Aids “Tinanic Freddie Aids”.

Fin dalla sua infanzia è stato attratto dalla musica. Dall’età di 13 anni ha frequentato lezioni di tastiera, dedicandosi anche al canto e successivamente alla chitarra elettrica. La sua direzione musicale è stata fortemente influenzata dalla band Queen concentrandosi però principalmente sulla creazione di musica originale. Nel 2021, ha adottato il suo nuovo cognome civile, Devinne.