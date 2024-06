Tour de France a Pinerolo: Percorso e viabilità

Informazioni sul percorso del Tour de France a Pinerolo e modifiche alla viabilità in città.

Martedì 2 luglio, il Tour de France propone la prima grande tappa alpina con la Pinerolo-Valloire: partenza alle ore 13.00 dalla città della cavalleria e prima scalata del Tour ai 2035 metri d’altitudine del Colle del Sestriere e, a seguire, Monginevro, Galibier sino al traguardo di Valloire.

Il cuore della competizione toccherà soprattutto il centro della città: il Villaggio del Tour sarà allestito in Piazza Vittorio Veneto, mentre il Podio di Partenza sarà posizionato in Corso Torino (all’altezza del civico 18).

Da qui partirà il primo “via” in modalità non competitiva con un percorso che attraverserà il centro storico di Pinerolo, transitando per Via Duca Degli Abruzzi, Piazza San Donato, Via Trento, Piazza Santa Croce, per poi proseguire su Stradale Fenestrelle e Via Nazionale fino al luogo di Start della tappa, situato sulla SR23 (Ponte San Martino/Confine Comunale), a 4 km dal luogo di ritrovo.

Tour de France a Pinerolo: divieto di transito e di sosta con rimozione forzata

Di tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti, ad eccezione dei veicoli accreditati dall’organizzazione identificabili da adesivi riportanti la dicitura “Tour de France 2024”

Dalle ore 12:30 del 1° luglio 2024 fino al termine delle esigenze

Piazza Vittorio Veneto (tutta la piazza, compresi i controviali, con transito interdetto anche ai pedoni)

Dalle ore 14:00 del 1° luglio 2024 alle ore 14:00 del 02 luglio 2024

Piazza Don Lorenzo Milani (tutta la piazza), Via Baden Powell (ambo i lati)

Dalle ore 18:00 del 1° luglio 2024 alle ore 18:00 del 02 luglio 2024

Piazza III Alpini (tutta la piazza), Piazza Luigi Barbieri (tutta la piazza), Via Guglielmo Oberdan, Piazza Solferino, Via Michele Bravo, nel tratto compreso tra Via Montegrappa e Piazza Solferino, Piazza Camillo Benso Conte di Cavour (tutta la piazza), Via Clemente Lequio di Assaba, nell’area di sosta denominata “Largo Lequio” (tutta la piazza)

Il divieto di sosta con rimozione forzata

Di tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti, ad eccezione dei veicoli accreditati dall’organizzazione identificabili da adesivi riportanti la dicitura “Tour de France 2024” nelle seguenti strade (ambo i lati) e piazze e nei seguenti giorni ed orari, e comunque fino al termine delle esigenze

Dalle ore 14:00 del giorno 1° luglio 2024 alle ore 18:00 del 02 luglio 2024 lungo il percorso transennato e precisamente:

Corso Ernesto Bosio (nel tratto compreso tra Corso Torino e Piazza Giuseppe Garibaldi), Piazza Giuseppe Garibaldi (nel tratto compreso tra Corso Ernesto Bosio e la rotatoria di ingresso al “Movicentro”), Viale Giovanni Giolitti, Corso Torino (nel tratto compreso tra Corso Ernesto Bosio e Via Duca degli Abruzzi, inclusa, l’area di sosta tra la “Rotonda del Cavallo” e Via Cosimo Bertacchi), Via Duca degli Abruzzi, Piazza San Donato, Via Trento, Piazza Santa Croce, con area riservata allo stazionamento di un mezzo di soccorso

Dalle ore 18:00 del giorno 1° luglio 2024 alle ore 18:00 del giorno 02 luglio 2024

Via Principi d’Acaja (nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Trento e l’intersezione con Via Sant’Agostino), Via Enrico Cravero su entrambi i lati (tratto di metri venti misurati dall’intersezione con il Corso Ernesto Bosio), al fine di consentire il transito alternativo dei mezzi di trasporto pubblico; Via Giuseppe Brignone, Via Attilio Marro

Dalle ore 06:00 del giorno 02 luglio 2024 alle ore 18:00 del giorno 2 luglio 2024

Via Savoia, Piazza Luigi Facta, Piazza Luigi Tegas, Via Del Duomo, Via Giuseppe Chiappero, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Michele Buniva e l’intersezione con Corso Torino, Via Clemente Lequio di Assaba

Dalle ore 06:00 del giorno 02 luglio 2024 alle ore 14:00 del giorno 2 luglio 2024

Via Cottolengo, Via Fratelli Caffaro, Stradale Fenestrelle, Via Nazionale (nel tratto compreso tra Stradale Fenestrelle e il Ponte di San Martino, fine del territorio di competenza)

Dalle ore 08:00 del giorno 02 luglio 2024 alle ore 14:00 del giorno 2 luglio 2024

Via Nazionale, in corrispondenza del numero civico 382, con area riservata ai mezzi di pubblica sicurezza

Dalle ore 14:00 del giorno 1° luglio 2024 alle ore 11:00 del giorno 2 luglio 2024

Via Carlo Merlo, all’intersezione con Viale Grande Torino (area di parcheggio), per lo spazio

corrispondente a dieci stalli di sosta, con area riservata al collocamento di una postazione

temporanea di ricarica per i veicoli elettrici al seguito del Tour

Il divieto di transito

Di tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti, ad eccezione

dei veicoli accreditati dall’organizzazione identificabili da adesivi riportanti la dicitura “Tour de

France 2024” nelle seguenti strade (ambo i lati) e piazze e nei seguenti giorni ed orari, e comunque fino al termine delle esigenze

Dalle ore 00:00 del 2° luglio 2024 alle ore 18:00 del 02 luglio 2024 lungo il percorso transennato e precisamente:

Piazza Giuseppe Garibaldi (nel tratto compreso tra Corso Ernesto Bosio e la rotatoria di ingresso al “Movicentro”; tale rotatoria resterà aperta al transito), Viale Giovanni Giolitti (tutta la strada), Corso Torino (nel tratto compreso tra Corso Ernesto Bosio e Via Duca degli Abruzzi, compresa l’area di sosta tra la “Rotonda del Cavallo” e Via Cosimo Bertacchi), Via Duca degli Abruzzi, Piazza San Donato, Via Trento, Piazza Santa Croce

I veicoli in uso ai residenti nelle aree predette potranno transitare nelle vie interessate dalle chiusure in caso di emergenza, conducendo il veicolo “a passo d’uomo”, salvo diverse indicazioni delle forze di polizia e del personale di vigilanza, fino al momento della chiusura dei varchi collocati sul percorso interessato dal passaggio della carovana pubblicitaria, dei corridori e dei veicoli accreditati dall’organizzazione;

Dalle ore 00:00 del 2° luglio 2024 alle ore 18:00 del 02 luglio 2024

Via Giuseppe Brignone, Via Attilio Marro

Dalle ore 08:00 alle ore 18:00 del giorno 02 luglio 2024

Via Principi d’Acaja (nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Trento e l’intersezione con Via Sant’Agostino, Via Trieste, Via Savoia, Piazza Luigi Facta, Piazza Luigi Tegas, Via del Pino, Via del Duomo, Via Assietta, Via Giuseppe Mazzini, Vicolo Paris, Via Clemente Lequio di Assaba, Via Giuseppe Chiappero, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Michele Buniva e l’intersezione con Corso Torino, Stradale Fenestrelle, nel tratto compreso tra Piazza Santa Croce e Via Cottolengo

Dalle ore 10:00 alle ore 14:00 del giorno 02 luglio 2024

Via San Pietro Val Lemina, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Cottolengo e l’intersezione con Piazza Santa Croce, Via Cottolengo, Via Fratelli Caffaro, Stradale Fenestrelle, nel tratto compreso tra Via Cottolengo e Via Nazionale, Via Nazionale (nel tratto compreso tra Stradale Fenestrelle e il Ponte Torrente Chisone, in località, San Martino, fine del territorio di competenza, al km 41 più 100 della SP23), Via Nazionale, all’intersezione con il Ponte Torrente Chisone in località San Martino

Tour de France a Pinerolo: Obbligo di svolta

A DESTRA in Via Alcide De Gasperi (al km 39 + 400 della SP 23 del Colle del Sestriere)

e in Via Fontanini, quindi A SINISTRA in Via del Battitore in direzione sottopasso della

“tangenziale”per i veicoli provenienti dalla SP23 del Sestriere, dalle ore 10:00 alle ore 14:00

del giorno 02 luglio 2024 e comunque fino al termine delle esigenze;

A SINISTRA in Corso Ernesto Bosio, verso Via Enrico Cravero, per i veicoli che

percorreranno Corso Torino in direzione monte dalle ore 00:00 del 2 luglio 2024.

Temporanea sospensione della circolazione veicolare in Via Dei Rochis e in Corso Torino, in Piazza Don Lorenzo Milani e in Via Baden Powell durante il transito della carovana pubblicitaria dalle ore 10:30 del giorno 02 luglio 2024 e fino al termine delle esigenze;

Nei giorni e negli orari sopra riportati saranno inoltre chiuse al transito veicolare tutte le strade confluenti nelle suddette vie, in corrispondenza dell’intersezione con le stesse. La chiusura delle strade confluenti dovrà essere garantita con il posizionamento da parte degli organizzatori di transenne e con la presenza di movieri muniti di bandierine e vestiario conforme a quanto previsto dal vigente Codice della Strada.

Le aziende di trasporto pubblico urbano e intercomunale modificheranno i percorsi e le fermate delle proprie linee ricadenti nelle strade oggetto del percorso;

Accesso all’Ospedale di Pinerolo

L’Ospedale “Edoardo Agnelli” (via Brigata Cagliari, 39, Pinerolo) sarà sempre e comunque raggiungibile attraverso la Statale 23 del Colle di Sestriere (Tangenziale di Pinerolo), uscita verso S. Secondo/Prarostino, accesso garantito da Viale XVII Febbraio 1848 con parcheggio.

Accesso in Pinerolo da San Pietro Val Lemina

Dalle ore 10:00 alle ore 14:00 del 02 luglio 2024, i veicoli provenienti da San Pietro Val Lemina e diretti a Pinerolo potranno percorrere le seguenti strade: Viale Tosel, Viale Ferdinando Gabotto, Piazzale San Maurizio, Via Pietro Ciochino, Strada Costagrande, Strada San Pietro al Ponte.