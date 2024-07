Torna il Corso internazionale musica “Antiqua 2024”

Il Corso Internazionale di Musica Antica proposto dall’Accademia del Ricercare nell’ambito della stagione “Antiqua 2024”, tornerà a Rivara (To), in Canavese, dal 24 al 30 luglio.

La 27esima edizione “Antiqua” 2024, con corsi tenuti da docenti di fama internazionale su strumenti originali, si terrà presso i luoghi storici del paese. Il cuore organizzativo sarà presso la splendida sede comunale di Villa Ogliani, in corso Carlo Ogliani, 9 con il suo meraviglioso parco.

L’arrivo di numerosi studenti provenienti da tutto il mondo permetterà all’evento di essere, come ogni anno, una grande esperienza di condivisione e amore per la musica che coinvolgerà tutto il paese.

I partecipanti più meritevoli saranno premiati con borse di studio assegnate dai docenti stessi, ricavate dagli incassi dei numerosi concerti di Antiqua, la stagione di musica antica in corso e che terminerà a dicembre.

Questa prassi concretizza uno dei fini statutari dell’Associazione: diffondere la cultura musicale tra i giovani incentivando anche la loro crescita artistica.

La musica antica è fondamentalmente musica d’insieme, dunque l’Accademia del Ricercare, per volontà del direttore artistico del Corso Manuel Staropoli, vuole puntare a creare, sempre più, nuove possibilità di aggregazione tra gli allievi, sviluppando la pratica d’insieme e stimolando la creazione di nuovi ensemble.

Il Corso sarà aperto a formazioni precostituite, a giovani talenti e ad appassionati di tutte le età, dando la possibilità di seguire le lezioni principali sia come allievi attivi sia come uditori e partecipare inoltre ai corsi collettivi di consort e improvvisazione.

All’interno dell’iniziativa, il progetto Young Talents permette agli studenti meritevoli del Corso Internazionale di Musica Antica di essere invitati a partecipare come interpreti ai concerti delle successive edizioni della stagione Antiqua e ricevere una borsa di studio a copertura parziale dei costi di iscrizione al Corso.

Dice Manuel Staropoli, direttore artistico del corso: “Lavoriamo a questo evento estivo tutto l’anno nell’attesa di poter accogliere tanti ragazzi provenienti da molte parte d’Italia e dall’estero. Sostenerli nello studio e offrire loro una concreta possibilità di esibirsi ci dà sempre una grande carica!”

Conclude il sindaco Maurizio Giacoletto: “Sicuramente si tratta di un evento importante per la nostra comunità, che va a dare continuità al percorso iniziato lo scorso anno. La caratura dell’iniziativa fa sì che si portino la musica antica, i suoi strumenti e le tecniche di esecuzione a Rivara per formare giovani talenti che potrebbero diventare le grandi star di domani. Importante anche l’interazione con gli abitanti e il territorio che ci auguriamo possa, anche quest’anno, proseguire sull’ottimo cammino tracciato”.