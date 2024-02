Torna il Carnevale a Collegno

Dalle ore 8:00 l’area pedonale del v.le XXIV Maggio ospiterà i banchi dei produttori agricoli, artigiani, hobbisti.

Giostre e gonfiabili in P.zza Primo Maggio

Dalle ore 12:00 street-food in p.zza della Repubblica

Sabato 24

Ore 14:30 – Sfilata dei carri allegorici. Partenza in viale Piemonte davanti al supermercato, via Oberdan, viale XXIV Maggio, via XX Settembre, ingresso nel parcheggio laterale alla p.zza Primo Maggio, via Levi, viale Piemonte, arrivo al punto di partenza.

A seguire musica live e concerto cover band cartoni animati in p.zza della Repubblica

Domenica 25 Febbraio

Ore 14:30 – Sfilata Maschere con tutti i cittadini, adulti e bambini, cosplayer, sbandieratori, maschere veneziane.

Partenza in viale Piemonte davanti al supermercato PAM, attraversamento della via Trieste, viale Piemonte, piazza 1° Maggio e arrivo in piazza Della Repubblica zona palco.

A seguire musica live dedicata ai più piccoli promossa dall’Associazione Nazionale Italiana dell’Amicizia in p.zza della Repubblica.

In v.le XXIV Maggio troverete anche le bancarelle degli operatori commercianti.