La stagione Morenica_NET 23/24 prosegue domenica 28 gennaio alle ore 18 al Teatro Bertagnolio di Chiaverano con l’U.MANI.TÀ di Jacopo Tealdi, uno spettacolo innovativo, originale e creativo di teatro manuale, ovvero la fusione di teatro di figura, teatro di narrazione e danza gestuale realizzata con la semplicità dei gesti, per un cabaret interamente fatto a mano.

Come palcoscenico una cornice luminosa animata da personaggi i cui volti sono realizzati grazie ad abili gesti e intrecci delle dita: così Jacopo Tealdi – che risponde all’hashtag #quellodellemani – racconta storie in dialogo con il pubblico, in uno spettacolo adatto a tutti, pieno di colpi di scena, risate, stupore e poesia.

Tre atti, sperimentazioni e un gran finale con personaggi ai quali l’autore dà forma e voce: dopo un riscaldamento col pubblico attraverso semplici esercizi di ginnastica mentale che portano a scoprire nuove possibilità di movimento e comunicazione attraverso le mani, ecco apparire Mr. Piccolino, il bambino interiore e front-mano dello show, personaggio buono e ingenuo che con i suoi profondi monologhi, commuove e fa riflettere; ma anche il perfido professore di etnoantropologia Louis Daimon per distruggere i sogni e riportare un senso di cruda realtà, fino ad arrivare alla danza finale degli innamorati che senza una parola, evoca emozioni e romantici scenari.

Chi è Jacopo Tealdi

Jacopo Tealdi è un attore, autore, regista, poeta e ricercatore del gesto che inventa volti e storie attraverso il teatro danza e il playback theatre con spunti di riflessione che coinvolgono ogni fascia d’età. I suoi spettacoli sono stati presentati e recensiti con successo in tutta Europa, scelti anche per intermezzi televisivi e spot a tema, e come si legge in un articolo a lui dedicato “se volete sorridere e sognare ad occhi aperti, non perdete questo spettacolo“.

Appuntamento in abbonamento, con biglietti a 12 € l’intero e 9 € il ridotto per tutti gli under 18, per gli studenti dell’Università del Piemonte Orientale e per i tesserati Legambiente. Ingresso consentito con carta docente, prevendite presso La Galleria del Libro di via Palestro a Ivrea e prenotazioni sempre consigliate ai numeri di telefono 338.7625380 – 347.9731968, scrivendo a morenicafestival@gmail.com, oppure vendita diretta in teatro a partire dalle ore 17.30.