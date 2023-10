The World of Tim Burton alla Mole Antonelliana

La Mole Antonelliana di Torino ospita una straordinaria esposizione che svela l’affascinante universo creativo di Tim Burton. La mostra “The World of Tim Burton” offre ai visitatori l’opportunità di immergersi in un mondo di surreale bellezza.

L’evento è in programma da oggi 11 ottobre al 7 aprile 2024 presso il Museo Nazionale del Cinema di Torino e presenta oltre 540 opere dell’acclamato regista di film cult come Beetlejuice, Batman, La Sposa Cadavere, Edward Mani di Forbice, Mercoledì e il leggendario Nightmare Before Christmas. Le opere esposte comprendono una vasta gamma di materiali, tra cui disegni, schizzi, acquerelli, polaroid e pupazzi, che permettono ai visitatori di immergersi nelle atmosfere cupe, oniriche e avvolgenti che contraddistinguono il mondo artistico di Tim Burton.

La mostra offre un’occasione straordinaria per esplorare le innumerevoli sfaccettature della creatività di Burton, dalla sua visione del Mistero di Sleepy Hollow al Pianeta delle Scimmie, passando per il misterioso mondo di Batman e l’incredibile paese di Alice in Wonderland. Le figure degli Oompa Loompa, provenienti dalla Fabbrica di Cioccolato, incarnano perfettamente la stravaganza di Tim Burton, così come la sua serie Netflix, Mercoledì. L’arte di Burton è esposta in tutta la sua grandezza, rivelando uno stile artistico che è diventato un genere a sé stante, noto come “Burtonesque”. Questo stile è un mix unico di estetica gotica, fiabesca e oscura, con un’attenzione particolare per il design dei personaggi e degli ambienti.

Le opere di Burton spesso presentano un amalgama di elementi macabri, fantastici, surreali e romantici, creando un’atmosfera immediatamente riconoscibile e inconfondibile. Le sue opere affrontano tematiche ricorrenti come la solitudine, l’emarginazione, la ricerca dell’identità e l’amore non convenzionale. Burton esplora il lato oscuro e nascosto dell’umanità, offrendo spesso personaggi eccentrici, stravaganti e diversi, individui incompresi e in qualche modo emarginati.

Dal punto di vista visivo, il genere Burtonesque è caratterizzato da colori saturi, contrasti forti tra luci e ombre, scenografie intricate e dettagliate, nonché costumi elaborati. Burton fa uso di effetti visivi e tecniche di animazione per creare mondi fantastici e surreali, con alcuni dei suoi personaggi più iconici che includono Edward Mani di Forbice, Sally la Sposa Cadavere e Jack Skeletron.

Nonostante la sua fama e il successo come regista, Tim Burton rivela una profonda introspezione riguardo alle sue paure. Mentre molti associerebbero le sue opere all’oscurità e agli incubi, Burton ammette che le cose normali sono ciò che lo spaventa di più. In un’intervista al Corriere della Sera, ha dichiarato: “Le cose che mi hanno spaventato, e da sempre, sono altre. Non pipistrelli, teschi parlanti o carne trafitta da ago e filo, insomma. Mi spaventava moltissimo alzarmi tutti i giorni e andare a scuola, oppure mi terrificavano alcune persone della mia famiglia: mi rendevano nervoso.”

La sua visione unica del mondo si riflette in un senso di estraneità e di incomprensione che Burton ha sempre sperimentato sin dall’adolescenza. Anche se è considerato un genio della cinematografia, egli stesso non si vede in questo modo: “È incredibile come il tempo passi ma alcune cose rimangano le stesse: oggi sono felice, me la cavicchio con la vita, eppure la sensazione di essere ancora quell’adolescente incompreso non mi abbandona.”

La fonte principale di ispirazione di Burton è la semplicità. Spiega che mentre il mondo moderno ci immerge in un turbine di attività, le idee migliori arrivano quando lasciamo che la mente vaghi. Per lui, la fantasia è spesso più reale della realtà stessa. Tim Burton continua a incantare il pubblico con il suo straordinario mondo di creatività e originalità, dimostrando che anche le paure più profonde possono essere trasformate in opere d’arte iconiche. La mostra “The World of Tim Burton” a Torino offre un’opportunità straordinaria per tuffarsi nell’immaginazione di questo stravagante artista e scoprire il suo mondo unico e inconfondibile.

Ph: Tim Burton – Official Page