Senna Talk, il primo appuntamento al MAUTO

Senna Talk è la definizione del ciclo di incontri e dibattiti che completa l’esposizione “Ayrton Senna Forever” – in programma al MAUTO fino al 13 ottobre 2024 – e che coinvolge piloti, giornalisti, progettisti e amici, gli affetti e i rivali di sempre del campione brasiliano nella ricostruzione corale della sua vicenda sportiva e personale.

Dopo l’evento speciale del 1° maggio con il collegamento live streaming con l’Autodromo di Imola per partecipare alle celebrazioni commemorative ad Imola sulla curva del Tamburello, il MAUTO organizza giovedì 30 maggio alle ore 18:30 “Il più forte di sempre?“ in cui gli ospiti contribuiranno a disegnare un ritratto quanto più completo dell’indimenticato pilota

Moderati da Carlo Cavicchi, curatore della mostra, saranno presenti alla tavola rotonda: Riccardo Patrese, ex pilota di Formula 1, ha corso dal 1977 al 1993 disputando 256 GP e vincendone sei; Pino Allievi, firma storica del giornalismo sportivo italiano che da tempo racconta il velocissimo mondo della F1; Jo Ramirez, ex coordinatore e manager del team McLaren dal 1984 al 2001; Cesare Fiorio, ex direttore sportivo in forza alla Ferrari (in collegamento video).