The Spell of Ducks live

Sabato 26 ottobre le note country-folk della band torinese The Spell of Ducks riscalderanno l’atmosfera del Mulino di Piossasco.

La band The Spell of Ducks

Nata nel 2015, è composta da 6 elementi: voce, chitarra, banjo (e tastiere), basso, batteria e violino.

Influenzati da differenti sonorità internazionali, suonano indie-folk, scrivendo sia in inglese che in italiano, e componendo in maniera del tutto indipendente.

Partecipano all’edizione 2017 di Italia’s Got Talent e nel 2018 vengono selezionati da Red Ronnie per la Finale del Fiat Music, portando sul palco dell’Ariston di Sanremo il loro primo singolo in italiano.

Ma da dove deriva questo nome così insolito…”l’incantesimo delle anatre”?

Il progetto artistico nasce dal frontman Ivan Lionetti e dal chitarrista Andrea Del Col su una panchina di Piazza D’Armi a Torino. Davanti a questa famigerata panchina c’era uno stagno con delle anatre: loro sono state di fatto il primo pubblico della band.

Non mancare all’evento di apertura della stagione!

Per tutti gli eventi è consigliata la prenotazione, via telefono o whatsapp al numero 370.3259263 o via mail a info@mulinoadarte.com.

Biglietti:

€ 8 – Intero

€ 5 – Over 65, Under 25, Disabili



La biglietteria è attiva presso il Teatro Il Mulino di Piossasco – Via Riva Po 9 – con il seguente orario: martedì 12-14 / mercoledì 16-18 / giovedì 16-18

I biglietti per la sera stessa possono essere acquistati a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo presso le casse del Teatro Il Mulino (Piossasco).