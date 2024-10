Dopo il grande successo di pubblico della scorsa edizione, quest’anno la “Sagra della Rapa” di Druento festeggia il suo terzo compleanno, nuovamente con una tre giorni ricca di appuntamenti ed eventi dedicati principalmente alle famiglie.

L’organizzazione da parte del Comune di Druento, con la collaborazione della Pro Loco, vuole proporre ai visitatori un evento in cui storia e modernità, passato e presente, si fondono in nome dell’antico ortaggio, in dialetto piemontese il Ravot.

Il fulcro della festa è ovviamente la Rapa, già conosciuta prima della patata e particolarmente adatta alla preparazione di piatti semplici e prelibati che saranno degustati in tutte le declinazioni sotto l’ampio stand gastronomico in viale Papa Giovanni XXIII: da venerdi sera 18 ottobre dunque le famiglie potranno allietare il loro palato con i classici “ravotti”, i tipici e succulenti ravioli con salsiccia e rape rigorosamente locali, da servire con burro e salvia.

Non mancano le curiosità legate all’arrivo della rapa a Druento: infatti divenne celebre per la sua somiglianza con la parte terminale del campanile della chiesa di San Sebastiano, oggi sconsacrata.

Durante l’intera manifestazione ampio spazio all’area bimbi con giochi e animazione: dal 2021 – sottolinea l’ideatrice della Sagra l’Assessore e Vice Sindaco Marinella Orsino – Druento ha ottenuto la certificazione “Comune amico della famiglia” e in virtù di questo anche l’organizzazione della Sagra ha avuto una particolare attenzione per le esigenze delle famiglie.

In questo weekend di festa nella zona della tensostruttura in viale Papa Giovanni XXIII esposizione di prodotti locali e domenica 20 ottobre, a partire dal mattino, il Mercatino artigianale hobbistico.

Programma della Sagra della Rapa a Druento

Venerdì 18 ottobre

Ore 17.00 Apertura 3° Edizione Sagra della Rapa

Lettura animata “ Il Paese dei Colori ” a cura di Maggie Marseia

” a cura di Maggie Marseia Merenda per i piccoli lettori

Ore 19,30 Apertura Stand Gastronomico

Spazio bimbi

Intrattenimento musicale con “Alba Trio”

Sabato 19 ottobre

Ore 15.00 RapAttack Tornei Sportivi per giovani atleti

Tornei Sportivi per giovani atleti Ore 19,30 Apertura Stand Gastronomico

Spazio bimbi

Intrattenimento musicale con la “ Band Truch e Branca ”

” Viaggio musicale nel mondo di Gipo Farassino

Domenica 20 ottobre

Ore 9-19 Mercatino Hobbistico-Artigianale

Ore 12.30 Apertura Stand gastronomico

Esposizione Prodotti del Territorio

Tutte le info su www.comune.druento.to.it