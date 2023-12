Al via la 24° edizione del Sottodiciotto Film Festival & Campus

Nel corso delle sue ventiquattro edizioni, Sottodiciotto si è affermato come spazio a disposizione dei più giovani dove confrontarsi, condividere, sperimentare e autorappresentarsi attraverso il linguaggio audiovisivo.

Ed è con questo spirito che si è scelto il claim dell’edizione 2023: “Shaping Tomor- row”. Un futuro da plasmare e modellare, nelle mani dei giovani creativi che saranno i registi di domani.

Tutti gli eventi e le proiezioni sono ad ingresso gratuito!

Prenota il tuo posto qui

Le sezioni del Sottodiciotto Film Festival

Generazione futura

Generazione futura è la sezione del Festival dedicata alla selezione di lungometraggi di produzione nazionale e internazionale che riflettono sulle tematiche legate all’universo giovanile e, nello stesso tempo, vogliono essere lo specchio di nuove tendenze, di nuovi flussi di creatività e di nuovi linguaggi.

Animazione

Il Festival ha, sin dagli esordi, uno sguardo rivolto al cinema d’animazione in tutte le sue forme e un profondo interesse per i rapporti tra cinema e scuola, creatività e formazione. Quest’anno quersti aspetti si fondono nello spazio dedicato all’animazione, destinato – con la nuova iniziativa della masterclass residenziale delle Scuole europee e il Concorso That’s Animato! – ad allargarsi ben oltre la consueta sezione dedicata, che peraltro non manca di anteprime, sorprese e proposte insolite.

Esordi italiani

Destinato al miglior lungometraggio italiano d’esordio prodotto nel corso dell’anno, il Premio Gianni Volpi giunge alla terza edizione, mantenendo la sua formula ormai consolidata: cinque film in gara, selezionati da una triade di esperti – a cui, a fine Festival, spetterà anche la scelta del vincitore.

Focus: scuole di animazione europee

Presentazione e proiezione del cortometraggio realizzato da studenti provenienti da tre delle più prestigiose scuole di animazione europee – Gobelins School di Parigi, Moholy-Na-gy University of Art and Design di Budapest e Scuola di Animazione del Centro Sperimentale di Cinematografia di Torino – nell’ambito della masterclass residenziale di cinque giorni presso gli spazi di Iter-Comune di Torino e sotto la guida della regista Maya Yonesho, creatrice dell’innovativa tecnica detta “Daumenreise”.

Proiezioni ed eventi speciali

Non mancherà nel palinsesto del Festival l’attenzione alle produzioni delle nuove generazioni che da sempre è la ragion d’essere del Festival. Diversi gli appuntamenti in collaborazioni con enti e istituzioni della città. Nello spazio dedicato dal Festival alla formazione, viene inoltre proposto il convegno delle scuole “Creativi digitali”

Presence. Esperienze immersive | Colorshapes

La sezione dedicata alla realtà virtuale è quest’anno interamente composta da film in animazione 3D. Le 5 opere proposte, riunite sotto il titolo Presence. Esperienze immersive | Colorshapes saranno presentate, nelle due chapelle CineVR del Museo Nazionale del Cinema. I film selezionati sono di eccezionale impatto visivo e si avvalgono di innovative tecniche di tracciamento corporeo al fine di coinvolgere attivamente lo spettatore nell’esperienza virtuale.

Wikicampus

Il Festival ospita anche quest’anno la sezione Wikicampus, giunta alla sua sesta edizione. Wikicampus intende avvicinare il mondo dell’Università alla realtà del Festival costruendo occasioni di incontro indirizzate principalmente agli studenti, ma aperte anche al pubblico generico. L’animazione è il tema attorno al quale ruoteranno i quattro incontri di questa edizione del Festival.