12° Spettacolo di Natale – “Natale in Rock ” per Altrodomani APS-ETS

Per il 12° spettacolo di Natale di AltroDomani, associazione impegnata nella lotta alle malattie neuromuscolari, il protagonista sarà il ROCK con i ” Vocal eXcess”, formazione che può arrivare fino a 180 coristi, accompagnati da una band dal vivo che riproporranno brani rock arrangiati in chiave corale. Il tutto immersi in un emozionante spettacolo di luci effetti LASER!

“Natale in Rock” – Domenica 15 dicembre 2024 – ore 17:00 presso il Teatro Superga in Via Superga 44 a Nichelino, vedrà la partecipazione dei “Vocal eXcess” di Torino i quali costituiscono il primo coro italiano che ha nel proprio DNA musicalità rock e pop in lingua inglese con brani dei Queen, Beatles, Rolling Stones, U2, Blur, Ramones, David Bowie, Imagine Dragons, Nirvana, Oasis, AC/DC, Police, Cure, Patti Smith e di molti altri artisti.

Ci sarà spazio anche per un breve momento per raccontare l’anno di AltroDomani, i progetti sostenuti e quelli futuri, con focus particolare per il progetto “Sostegno psicologico” in partenza nel prossimo gennaio. Con questo progetto si vuole fornire un supporto ai genitori (sia a quelli di fresca diagnosi che a quelli più navigati) e ai ragazzi, sviluppando temi come l’accettazione della diagnosi, il rapporto con le altre persone, le difficoltà di coppia, l’affettività, la diversità, la scuola, e molto altro.

Durante il prossimo anno di AltroDomani ci sarà anche spazio per molte altre iniziative, come uscite di gruppo per le famiglie, per progetti di indipendenza, per lo sport, per sostegno alla ricerca e per la collaborazione a livello regionale e nazionale con le altre associazioni e clinici.

Inoltre qualche cenno andrà all’impegno per l’approvazione dei PEBA (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche) e le collaborazioni con i comuni e città metropolitana e per i PSDTA (Percorsi di Salute Diagnostico Terapeutico Assistenziali) e i contatti con clinici e regioni.

In tredici anni di attività sono stati spesi circa 200 mila euro in progetti concreti per assistenza, promozione sociale e sostegno alla ricerca.

Puoi essere vicino ad AltroDomani anche con donazioni, lasciti e 5×1000.

Il ricavato di questo evento contribuirà a sostenere i progetti dell’associazione.

Appuntamento quindi per lo Spettacolo di Natale il 15 alle 17.00 al teatro Superga di Nichelino per una serata di divertimento all’insegna della solidarietà.

Ingresso: €15 adulti, €10 bambini fino a 12 anni.

Per informazioni sui biglietti del concerto contattare la segreteria: 351.694.1100 – segreteria@altrodomani.it